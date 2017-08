Αύγουστος 26th, 2017 by Σταματίνα

Τουλάχιστον 33 εκατ. ευρώ ζημιά έχουν υποστεί οι πτηνοτρόφοι της Ολλανδίας από το τεράστιο σκάνδαλο των μολυσμένων με το εντομοκτόνο fipronil αυγών, όπως εκτιμά η κυβέρνηση της χώρας.



«Οι άμεσες ζημίες στον πτηνοτροφικό τομέα όπου έγινε χρήση του fipronil εκτιμώνται στο ποσό των 33 εκατομμυρίων ευρώ» επισημαίνουν δύο υπουργοί σε επιστολή που εστάλη στο κοινοβούλιο. «Εξ αυτών, 16 εκατομμύρια προκύπτουν από τη μετέπειτα δέσμευση (των προϊόντων) και 17 εκατομμύρια λόγω των μέτρων που χρειάστηκε να ληφθούν προκειμένου τα ορνιθοτροφεία να απαλλαγούν από το fipronil» διευκρινίζουν οι υπουργοί, που βασίστηκαν σε μια πρώτη επίσημη εκτίμηση των οικονομικών απωλειών, όπως καταγράφεται σε έρευνα που διεξήγαγε η μονάδα οικονομικής έρευνας του Πανεπιστημίου του Βαγκενίνγκεν (κεντρική Ολλανδία). Κατά μέσο όρο, οι πτηνοτροφικές μονάδες κατέγραψαν αρχικές ζημίες ύψους μεταξύ 120.000 ευρώ – 220.000 ευρώ, συμπλήρωσαν οι υπουργοί. Αυτές οι ζημίες περιλαμβάνουν τα έξοδα της απόσυρσης, της διακοπής της παραγωγής, όπως και τις απώλειες που υπέστη ο τομέας διανομής. Οι απώλειες σε σχέση με τη διατροφική αλυσίδα όπου κατέληγαν τα αυγά δεν έχουν ποσοτικοποιηθεί. Στην επιστολή τους, η υπουργός Υγείας Έντιτ Σχίπερς και ο υφυπουργός Οικονομικών Υποθέσεων Μάρτιν φαν Νταμ αποκαλύπτουν επίσης ότι ένα δεύτερο εντομοκτόνο «μετρίως τοξικό» χρησιμοποιήθηκε από τη Chickfriend, την εταιρεία που κατηγορείται στην υπόθεση του fipronil.



Πρόκειται για την αμιτράζη, που χρησιμοποιήθηκε σε μια μονάχα μονάδα εκτροφής βοών και πτηνών. Την ώρα που οι ιδιοκτήτες της Chickfriend παραμένουν υπό προσωρινή κράτηση αφού εμφανίστηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης την περασμένη εβδομάδα, αύριο Πέμπτη οι Ολλανδοί βουλευτές αναμένεται να συζητήσουν τον αντίκτυπο της κρίσης. ΑΠΕ-ΜΠΕ, in loading…

