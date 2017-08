Αύγουστος 26th, 2017 by Σταματίνα

Στα 46 του χρόνια, ο ηθοποιός Μάρκ Γουόλμπεργκ κατακτά την κορυφή της λίστας Forbes με τους πιο ακριβοπληρωμένους ηθοποιούς στον κόσμο. Με τις απολαβές του για το 2017 να ανέρχονται περίπου στα 68 εκατ. δολάρια, ο πρωταγωνιστής των «Daddy’s Home 2» και «Transformers: The Last Knight», άγγιξε το όνειρο.



Ο πρώην ράπερ, που έγινε γνωστός με το τραγούδι «Good Vibrations» των 90s και αδερφός του Ντάνι Γουόλμπεργκ από την boyband των 90s New Kids On The Block, εκθρόνισε τον Ντουέιν Τζόνσον, ο οποίος αρκέστηκε στη δεύτερη θέση, με τα έσοδά του να ανέρχονται στα 65 εκατ. δολάρια. Για μια ακόμη χρονιά η κατάταξη του Forbes ανέδειξε και το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των αμοιβών που παίρνουν οι άνδρες και οι γυναίκες ηθοποιοί στο Χόλιγουντ. Μόλις, την περασμένη εβδομάδα, η λίστα Forbes είχε αναδείξει την πιο ακριβοπληρωμένη γυναίκα ηθοποιό για το 2017, που δεν ήταν άλλη από την πρωταγωνίστρια της εμπορικής επιτυχίας του «La la land» Εμα Στόουν. Οι απολαβές της έφτασαν μόλις στα 26 εκατ. δολάρια για το 2017.



Οι 10 υψηλότερα αμειβόμενοι άνδρες ηθοποιοί είχαν συνολικά κέρδη ύψους 488,5 εκατ. δολαρίων προ φόρων το διάστημα Ιουνίου 2016- Ιουνίου 2017, σχεδόν το τριπλάσιο ποσό σε σύγκριση με τα 172,5 εκατ. δολάρια που κέρδισαν οι 10 πρώτες στη λίστα γυναίκες ηθοποιοί. Εντύπωση ωστόσο, προκαλεί το γεγονός ότι ο πάλαι ποτέ πιο ακριβοπληρωμένος σταρ του Χόλιγουντ, Τζόνι Ντεπ, δεν κατάφερε να βρεθεί ούτε στην πρώτη 20αδα. iefimerida loading…

