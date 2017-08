Αύγουστος 26th, 2017 by Σταματίνα

Ορίστηκαν από την ΚΕΔ/ΕΠΟ οι διαιτητές που θα «σφυρίξουν» τις αναμετρήσεις για την 2η αγωνιστική της Super League.



Ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από το σύνδεσμο Ηπείρου θα διευθύνει την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο Περιστέρι με την τυπικά γηπεδούχο Λαμία, ο Αλέξανδρος Αρετόπουλος του συνδέσμου Τρικάλων θα διαιτητεύσει τον αγώνα της ΑΕΚ με τον ΠΑΣ στα Γιάννενα, ο Γιώργος Τζοβάρας του συνδέσμου Φθιώτιδας θα «σφυρίξει» τη συνάντηση του ΠΑΟΚ με την Κέρκυρα στην Τούμπα, ενώ ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος του συνδέσμου Αρκαδίας θα είναι ο «άρχοντας» στο ματς Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός. Αναλυτικά: ΣΑΒΒΑΤΟ 26/8 19:15 Πλατανιάς-Ξάνθη

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Βάτσιος (Δυτικής Αττικής)

ΒΟΗΘΟΙ: Λάμπρου (Ανατολικής Αττικής), Σπυρόπουλος (Ανατολικής Αττικής)

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ευαγγέλου (Αθηνών) 19:15 Παναιτωλικός-Ατρόμητος

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κομίνης (Θεσπρωτίας)

ΒΟΗΘΟΙ: Μπαλτάς (Αχαΐας), Πήττας (Ηλείας)

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μπλάνας (Μεσσηνίας) 21:30 Λαμία-Ολυμπιακός

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

ΒΟΗΘΟΙ: Αλεξέας (Μεσσηνίας), Βλάσσης (Λασιθίου)

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Στυλιαράς (Αιτωλοακαρνανίας)



ΚΥΡΙΑΚΗ 27/8



19:15 Παναθηναϊκός-Λεβαδειακός

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

ΒΟΗΘΟΙ: Νικολακάκης (Ηρακλείου), Κωνστάντιος (Εύβοιας)

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σκουλάς (Θεσσαλίας) 19:15 ΠΑΟΚ-Κέρκυρα

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τζοβάρας (Φθιώτιδας)

ΒΟΗΘΟΙ: Σίπκας (Πέλλας), Χατζηνάκος (Δράμας)

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Σέζος (Κιλκίς) 19:15 Πανιώνιος-Απόλλων Σμύρνης

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τσαμούρης (Πειραιά)

ΒΟΗΘΟΙ: Καρσιώτης (Κορινθίας), Μπουξμπάουμ (Ανατολικής Αττικής)

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Νεοφυτιάδης (Κορινθίας) 21:30 ΠΑΣ Γιάννινα-ΑΕΚ

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αρετόπουλος (Τρικάλων)

ΒΟΗΘΟΙ: Κούλα (Ξάνθης), Γρεβένης (Χαλκιδικής)

4ος ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος (Μακεδονίας)



ΔΕΥΤΕΡΑ 28/8 21:30 ΑΕΛ-Αστέρας Τρίπολης

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ζαχαριάδης (Μακεδονίας)

ΒΟΗΘΟΙ: Ευθυμιάδης (Πιερίας), Μερκενίδης (Μακεδονίας)

