Αύγουστος 26th, 2017 by Σταματίνα

Φάγατε πολύ ή λαίμαργα ή σε συνδυασμό με κάτι που ξέρετε ότι σας φουσκώνει. Και τώρα αντιμετωπίζετε της συνέπειες της λαιμαγίας σας. Δηλαδή τις καούρες. Υπάρχει σωτηρία; Στην πραγματικότητα, αυτό που συμβαίνει είναι ότι το το γαστρικό οξύ παλινδρομεί στον σωλήνα που μεταφέρει τις τροφές από το στόμα σας με το στομάχι σας, πράγμα που μπορεί να γίνει πιο έντονο, αν μετά το φαγητό ξαπλώσετε. Αν και δεν είναι αιτία να θορυβηθείτε αφού πρόκειται για μια φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού, αυτή η δυσπεψία μπορεί να αποβεί πολύ κουραστική. Ευτυχώς υπάρχουν φυσικές λύσεις για να ανακουφιστείτε από τη δυσφορία και βρίσκονται στο ντουλάπι της κουζίνας σας.



Τα αφεψήματα χαμομηλιού και φασκόμηλου λειτουργούν ως ήπια κατασταλτικά στην αντιμετώπιση της γαστρίτιδας και της δυσπεψίας. Μάλιστα μπορείτε να προσθέσετε αποξηραμένο τζίντζερ ή αποξηραμένο μάραθο ή γλυκάνισο, αφού πρόκειται για δύο συστατικά που επιταχύνουν τη διέλευση της τροφής από το στομάχι στο λεπτό έντερο. Ένα ρόφημα εξίσου αποτελεσματικό είναι αυτό από μελισσόχορτο, το οποίο είναι γνωστό για την κατευναστική του δράση. Εναλλακτικά, για βαρβάτες περιπτώσεις, μπορείτε να φτιάξετε ένα μείγμα από όλα τα παραπάνω καταπραυντικά. Σε δύο φλιτζάνια βραστό νερό ρίξτε ένα κουταλάκι χαμομήλι, ένα κουταλάκι μελισσόχορτο και λίγους μαραθόσπορους.



Για τις επόμενες φορές και για να μην αντιμετωπίσετε το ίδιο πρόβλημα, στην ίδια εντάση, αρχικά να είστε πιο προσεκτική με την ποσότητα φαγητού που καταναλώνετε. Επιπλέον, αποφύγετε, αμέσως μετά το φαγητό, να καπνίσετε ή να ξαπλώσετε μετά το φαγητό γιατί έτσι διευκολύνετε την άνοδο του περιεχομένου του στομάχου προς τον οισοφάγο. bovary loading…

