Αύγουστος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΤΕΤΑΡΤΗ 06 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΩΡΑ 20:00

ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΘΕΜΑΤΑ Α) ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

Β) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Κ.Ο.ΜΑ.Θ. ΟΜΙΛΗΤΕΣ: ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Δασολόγος, Μηχανολόγος , Μηχανικός επιστημονικός συνεργάτης της Κ.Ο.ΜΑ.Θ. Νομού Δράμας & Καβάλας.

ΙΣΑΑΚ ΙΩΑΝΝΗ Δασοπόνος, επιστημονικός συνεργάτης της Κ.Ο.ΜΑ.Θ. Στο τέλος της ομιλίας θα διανεμηθούν κυνηγετικά ΓΙΛΕΚΑ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

