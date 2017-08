Αύγουστος 26th, 2017 by Σταματίνα

Την παραπομπή σε δίκη του Μιχάλη Χριστοφοράκου προκειμένου να δικαστεί για το αδίκημα της ενεργητικής δωροδοκίας ζητεί ο εισαγγελέας Εφετών Στέλιος Κωσταρέλλος, αναφορικά με την προμήθεια του συστήματος ασφάλειας C4I, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, έργο που είχε ανατεθεί στην κοινοπραξία SAIC με υποκατασκευαστή την εταιρεία Siemens. Ο εισαγγελέας, μετά την διαφωνία του δικαστικού συμβουλίου στην προηγούμενη πρόταση του, με την οποία ζητούσε την απαλλαγή του Μιχάλη Χριστοφοράκου για το αδίκημα της δωροδοκίας, διαφοροποίησε την πρόταση του, ζητώντας την παραπομπή του.



Σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση, ο πρώην ισχυρός άνδρας της Siemens δεν δωροδοκούσε τους υπεύθυνους των κομμάτων για να δώσουν τη δουλειά στην Siemens, άλλα τα χρήματα ήταν δωρεές. Σύμφωνα με την νέα 1464/17 πρότασή του προκύπτουν ενδείξεις ότι ο Μιχάλης Χριστοφοράκος μαζί με τα πρώην στελέχη της μητρικής Siemens, Ράιχαντ Σίκατζεκ και Μίκαελ Κουτσενρόιτερ, δωροδοκούσαν από το 2003 έως το 2009 άγνωστους έως τώρα δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι εμπλέκονταν στην ανάθεση και παραλαβή του συστήματος C4I. Στην πολυσέλιδη νέα πρόταση του ο εισαγγελικός λειτουργός επιμένει ωστόσο ότι ο Μιχαλης Χριστοφορακος και ο Δ. Δενδρινός δεν πρέπει να λογοδοτήσουν για το αδίκημα της απάτης και της εγκληματικής οργάνωσης. Επίσης προτείνει να μην δικαστούν οι δυο άνδρες για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε απιστία σε βάρος του δημοσίου καθώς και τα στελέχη της Siemens Grant Lawrsnce Clark και Russell Michael Maghew. Η απαλλαγή όμως Χριστοφοράκου για το αδίκημα της απάτης (όπως και του Διον. Δενδρινού) για το οποίο θεωρεί πως δεν στοιχειοθετείται οδηγεί και στο αίτημά του να καταργηθούν τα δύο εντάλματα σύλληψης, που είχαν εκδοθεί εις βάρος του Χριστοφοράκου, για αυτό το αδίκημα το 2009. Υπενθυμίζεται πως ο πρώην ισχυρός άνδρας της Siemens δεν είχε εμφανιστεί να απολογηθεί για την υπόθεση στον 4ο ειδικό ανακριτή και διέφυγε στη Γερμανία, όπου από τότε κυκλοφορεί ελεύθερος. Ζητεί όμως ταυτόχρονα να διατηρηθεί η ισχύς νέου εντάλματος σύλληψης για τον Μιχάλη Χριστοφοράκο και τα πρώην στελέχη της μητρικής Siemens, Ράιχαντ Σίκατζεκ και Μίκαελ Κουτσενρόιτερ.



-Ζητεί επίσης να μη γίνει κατηγορία κατά των Ελευθέριου Λώλου, Γεράσιμου Βασιλάτου, Παναγιώτη Αναστόπουλου, Ιωάννη Πετρόπουλου και Παναγιώτη Μέρτη για απιστία σε βάρος του δημοσίου, παθητική δωροδοκία και σύσταση εγκληματικής οργάνωση. -Προτείνει να απαγορευθεί η έξοδος από τη χώρα στους Γεώργιο Καραμάνη, Εμμανουήλ Βαρδάκη, Ελευθέριο Λώλο, Γεράσιμο Βασιλάτο, Παναγιώτη Αναστόπουλο, Ιωάννη Πετρόπουλο, Παναγιώτη Μέρτη Ο εισαγγελέας ζητεί να παραπεμφθούν σε δίκη για επιμέρους αδικήματα συνολικά 18 ατομα και συγκεκριμένα: 1.Μιχάλης Χριστοφοράκος, 2. Michael Kutshenreufpr , 3. Reinhard Siekacek, 4.Διονύσης Δενδρινός, 5. Grant Lawrsnce Clark, 6.Russell Michael Maghew, 7.Αλέξανδρος Λέτσας, 8. Γιωργος Καλδής 9. Σάββας Γιαννακάκη, 10. Αθανάσιος Ράμμος, 11. Βασίλειος Τυρογαλάς, 12. Γεωργιος Καραμανης, 13. Εμμανουήλ Βαρδάκης 14. Ελευθέριος Λώλος 15.Γεράσιμος Βασιλάτος 16.Παναγιώτης Αναστόπουλος 17.Ιωάννης Πετρόπουλος 18. Παναγιωτης Μέρτης iefimerida loading…

