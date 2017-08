Αύγουστος 26th, 2017 by Σταματίνα

Πονόλαιμος και βήχας το καλοκαίρι; Όσο οξύμωρο κι αν σας ακούγεται, συμβαίνει. Να τι μπορείτε να κάνετε, αν, φέτος, πέσατε κι εσείς «θύμα» του. Εδώ στο Βovary, από όσες έχουμε επιστρέψει από τις διακοπές, οι μισές είμαστε με ένα χαρτομάντιλο στο χέρι αφού βήχουμε με συχνότητα υαλοκαθαριστήρα αυτοκινήτου σε ψιλόβροχο. Δηλαδή πολύ. Μάλιστα όταν βήχουμε όλες μαζί, από τα «γκουχ γκουχ» πρέπει να συμβαίνει ένας μικρός σεισμός στο γραφείο. Μετά από έρευνα που πραγματοποίησα για λογαριασμό του Bovary, συνειδητοποίησα ότι αυτός ο βήχας έχει πάρει πολύ κόσμο στο λαιμό του (see what i did there?).

Είτε με τη μορφή μικρών ενοχλήσεων («Ναι μωρέ και εμένα με «γρατζουνάει» ο λαιμός μου), είτε με τη μορφή ξερόβηχα, είτε με χορωδία από στεντόρεια «γκουχ, γκουχ» πολλών ντεσιμπέλ που δεν σε αφήνουν να απολαύσεις έναν ήσυχο ύπνο, δεν είναι λίγοι οι φίλοι και οι γνωστοί που βιώνουν έναν μίνι χειμώνα. Αποφάσισα να ψάξω λίγο παραπάνω τις αιτίες, αλλά και τους τρόπους αντιμετώπισης του καλοκαιρινού βήχα. Οκ, σίγουρα ο καιρός έχει συμβάλλει. Η θερμοκρασία έχει πέσει κατακόρυφα σε σχέση με την αποπνικτική ζέστη που έκανε από τα μέσα Ιουλίου μέχρι τις αρχές Αυγούστου. Σε κάθε περιπτωση όμως, αν θέλουμε να ορίσουμε έναν βασικό ένοχο, οι πιθανότητες κλίνουν προς το ύπουλο κλιματιστικό.



Γιατί όσο εσείς απολαμβάνετε τον ύπνο μέσα στην δροσερή του «αγκαλιά», αυτό κάνει δουλίτσα. Διαβάζω ότι αρκετές μελέτες που έχουν ασχοληθεί με το θέμα, έχουν δείξει ότι η τακτική χρήση κλιματιστικού μπορεί ενδεχομένως να ερεθίσει το λαιμό, προκαλώντας ακόμα και φλεγμονή (που πολλές φορές περιγράφεται σαν να έχουμε καταπιεί αγκάθια). Γιατί αυτό; Ίσως έχετε ακούσει ότι τα κλιματιστικά «ξηραίνουν» την ατμόσφαιρα του χώρου μέσα στον οποίο κινείστε, δουλεύετε ή κοιμάστε. Μαζί με αυτό, ξηραίνουν και το προστατευτικό στρώμα βλέννης του λαιμού που προστατεύει από τους εισβολείς, δηλαδή τα μικρόβια. Έτσι, με το «πεδίο ελεύθερο», ο λαιμός γίνεται ευάλωτος και αρρωσταίνετε. Οι ειδικοί συνιστούν τη χρήση υγραντήρα τις ώρες που το κλιματιστικό είναι σε λειτουργία, αλλά από τη στιγμή που την «πατήσατε», αυτό που μπορείτε να κάνετε δεν είναι να καταφύγετε σε φαρμακευτική αγωγή, αλλά να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα με πιο υγιεινές επιλογές στη διατροφή σας οι οποίες θα περιλαμβάνουν πολλά φρούτα και λαχανικά. Επιπλέον, φροντίστε να «μαλακώσετε» και να ενυδατώνετε το λαιμό σας με ζεστά ροφήματα. Αποφύγετε την κατανάλωση παγωμένων ροφημάτων ή τροφών και, φυσικά, μείνετε μακριά από το τσιγάρο.



Παρόλα αυτά αν ο βήχας επιμείνει για περισσότερο από μια εβδομάδα, νιώθετε δυσκολία στην κατάποση, εμφανίσετε πυρετό, πόνο στα αυτιά ή πρησμένους αδένες, καλό είναι να επισκεφτείτε το γιατρό σας. bovary loading…

