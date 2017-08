Αύγουστος 26th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Είναι τόσο εκνευριστικό όταν τα λευκά σας βγαίνουν από το πλυντήριο με μια απαλή ροζ απόχρωση, εξαιτίας μιας κόκκινης κάλτσας που μπήκε κατά λάθος Ή όταν τα σκούρα ή τα χρωματιστά βγαίνουν ξεβαμμένα. Υπάρχουν πολλά κόλπα για να διατηρήσετε τα λευκά σας λευκά, αλλά όχι πολλά για να προστατέψετε τα χρωματιστά. Δοκιμάστε μερικά από αυτά τα κόλπα και θα δείτε την ντουλάπα σας να λάμπει σαν ουράνιο τόξο, αναφέρει το usay. Μαύρο πιπέρι

Προσθέστε ένα κουταλάκι μαύρο τριμμένο πιπέρι στην πλύση σας μαζί με το απορρυπαντικό. Προσθέστε το στον κουβά, όχι στην θήκη για το απορρυπαντικό, και βάλτε το στο πιο κρύο πρόγραμμα. Το πιπέρι θα λειτουργήσει σαν απαλό γυαλόχαρτο και θα απομακρύνει τα υπολείμματα απορρυπαντικού από τα ρούχα σας. Συνήθως αυτός είναι ο λόγος που τα ρούχα ξεθωριάζουν. Αλάτι

Προσθέστε μερικeς σταγόνες αλάτι στην πλύση σας για παρόμοιο αποτέλεσμα. Το αλάτι θα εμποδίσει το απορρυπαντικό να κολλήσει στις ίνες, επιτρέποντας τους να λάμψουν στο μέγιστο.

Ξίδι

Το ξίδι είναι επίσης ένας απίθανος τρόπος να απομακρύνετε τα βλαβερά υπόλοιπα απορρυπαντικού. Ταυτόχρονα λειτουργεί και σαν μαλακτικό. Προσθέστε ένα φλιτζάνι λευκό ξίδι στην πλύση σας και μην ανησυχείτε για την μυρωδιά, γιατί θα εξαφανιστεί μόλις στεγνώσουν τα ρούχα. Λεμόνι

Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε λεμόνι. Ακόμα και τα πιο ξεθωριασμένα ρούχα θα αποκτήσουν ζωντάνια. Καφές

Υπάρχει, φυσικά, και η εναλλακτική να χρησιμοποιήσετε καφέ ή μαύρο τσάι σαν φυσική βαφή για τα μαύρα ρούχα. Ετοιμάστε 2 φλιτζάνια του ροφήματος της επιλογής σας και προσθέστε τα στο πλυντήριο (όχι στην θήκη για το απορρυπαντικό). Θυμηθείτε μόνο να ελέγξετε ότι έχετε μόνο μαύρα ρούχα στην πλύση – δεν είναι για τα έντονα χρώματα.



