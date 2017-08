Αύγουστος 26th, 2017 by Σταματίνα

Το 3% των ενήλικων Ρώσων δεν διαθέτει σήμερα κινητό τηλέφωνο, όπως έδειξε έρευνα που πραγματοποίησε το Εθνικό Κέντρο Μελέτης της Κοινής Γνώμης (WCIOM), η οποία επισημαίνει ότι πριν 15 χρόνια κινητό τηλέφωνο είχε μόνο το 5%. ΤΟ 48% των κατόχων κινητού τηλεφώνου, επικοινωνεί με άλλες περιοχές της ρωσικής επικράτειας κατά διαστήματα.



Το 92% όσων ταξιδεύουν τα τελευταία χρόνια τηλεφωνούν στο σπίτι τους , ενώ το 25% πραγματοποιεί σε κάθε ταξίδι περισσότερες από 20 κλήσεις. Επίσης το 47% όσων ταξιδεύουν τηλεφωνούν σε άλλη περιοχή της Ρωσίας, χωρίς να λαμβάνουν υπ όψιν τους το κόστος περιαγωγής (roaming). To 27% αλλάζει τον κόστος της συνδρομής του έγκαιρα, το 18% κάνει χρήση του ιντερνέτ στο κινητό και το17% προσπαθεί να επικοινωνεί με sms. Το 79% των κατόχων κινητού τηλεφώνου θεωρούν υπερβολική την χρέωση για τις κλήσεις περιαγωγής. Στις 18 Ιουλίου η Ομοσπονδιακή Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία (FAC) είχε ζητήσει από τις ρωσικές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, να μειώσουν τις χρεώσεις περιαγωγής στο εσωτερικό της χώρας σε διάστημα 14 ημερών. Η εταιρεία Megafon αντέδρασε αρχικά και προσέφυγε στην διαιτησία ενώ οι υπόλοιπες εταιρείες ζήτησαν παράταση για να ανταποκριθούν στο αίτημα της Αντιμονοπωλιακής Υπηρεσίας.



Αλλά στη συνέχεια η Megafon απέσυρε την προσφυγή της στην δικαιοσύνη και ζήτησε επίσης παράταση για να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις. Στις 22 Αυγούστου η Ομοσπονδιακή Αντιμονοπωλιακή Υπηρεσία, έδωσε στις τέσσερις βασικές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας παράταση για να προσαρμόσουν την νέα τιμολογιακή τους πολιτική όσον αφορά τις κλήσεις περιαγωγής και τις κλήσεις που κάνουν οικάτοχοι κινητών που ταξιδεύουν, έως τις 15 Οκτωβρίου. Η έρευνα του WCIOM πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 17-19 Αυγούστου σε δείγμα 1800 ατόμων ηλικίας άνω των 18 ετών, με την μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης και με τυχαία επιλογή. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

