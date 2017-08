Αύγουστος 26th, 2017 by Σταματίνα

Μία σπάνια ανακάλυψη ενός αρχαίου λειψάνου και ενός ιστορικού ντοκουμέντου έφεραν στο φως αρχαιολόγοι στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ. Πρόκειται για ένα μωσαϊκό πάτωμα ηλικίας 1.500 χρόνων πάνω στο οποίο υπάρχει μία ελληνική επιγραφή. Η επιγραφή αναφέρει τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Ιουστινιανό του 6ου αιώνα, καθώς και τον Κωνσταντίνο, ο οποίος υπηρέτησε ως ηγούμενος εκκλησίας, η οποία ιδρύθηκε από τον Ιουστινιανό στην Ιερουσαλήμ. Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τα ιουστινιάνια κτίρια που υπάρχουν στην πόλη.



Η ανακάλυψη είδε το φως στη διάρκεια εργασιών εγκατάστασης υπόγειων καλωδίων τηλεπικοινωνίας. Η πλήρης επιγραφή αναφέρει: «Ο πιο ευσεβής Ρωμαίος αυτοκράτορας Φλάβιος Ιουστινιανός και ο πιο θεοσεβής ιερέας και ηγούμενος, Κωνσταντίνος, ανέγειραν το κτίριο στο οποίο (αυτό το μωσαϊκό) τοποθετήθηκε κατά την 14η ένδειξη». Η ένδειξη είναι μια αρχαία μέθοδος μέτρησης ετών που χρησιμοποιήθηκε για φορολογικούς σκοπούς. Οπως δήλωσαν οι αρχαιολόγοι σύμφωνα με την επιγραφή το ψηφιδωτό χρονολογείται γύρω από τα έτη 550/551 μ.Χ. Ο Ιουστινιανός ήταν ένας από τους σημαντικότερους ηγέτες της βυζαντινής εποχής. Το 543 μ.Χ. ίδρυσε την Εκκλησία της Νέας Ιερουσαλήμ – μια από τις μεγαλύτερες χριστιανικές εκκλησίες στην ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τη μεγαλύτερη στην Ιερουσαλήμ την εποχή εκείνη. «Το γεγονός ότι η επιγραφή διατηρήθηκε τόσους αιώνες αποτελεί ένα αρχαιολογικό θαύμα», δήλωσε ο Ντέιβιντ Γκέλμαν διευθυντής των ανασκαφών της Αρχής Ισραηλινών Αρχαιοτήτων.



«Κάθε αρχαιολόγος ονειρεύεται να βρεί στις ανασκαφές μια επιγραφή, ειδικά μία τόσο καλά διατηρημένη και σχεδόν εντελώς άθικτη», πρόσθεσε. Οι ερευνητές πιστεύουν οτι το κτίριο μέσα στο οποίο ήταν τοποθετημένο το μωσαϊκό, ήταν δίπλα στην παλιά Πύλη της Αρχαίας Πόλης της Δαμασκού, η οποία χρησίμευε ως πανδοχείο για τους προσκυνητές. in, ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

