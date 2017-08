Αύγουστος 25th, 2017 by Σταματίνα

Νέο σύστημα επισκέψεων θα εφαρμοστεί από την 1η Οκτωβρίου για τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς, ενώ από τα προβλεπόμενα εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά. Σύμφωνα με την νέα εγκύκλιο του προέδρου του ΕΟΠΥΥ, Σωτήρης Μπερσίμης, ο μέσος ημερήσιος αριθμός επισκέψεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς, θα είναι 20 και ο ενδεικτικός χρόνος της κάθε μίας καθορίζεται, σύμφωνα με τους κανόνες ορθής ιατρικής πρακτικής, στα 15 λεπτά.



Καθορίζεται επίσης ως μέγιστος εβδομαδιαίος αριθμός επισκέψεων των ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ στους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό γιατρούς οι 100 επισκέψεις.



Όλοι οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ γιατροί καλούνται να δηλώσουν στο e-ΔΑΠΥ το ωράριο λειτουργίας του ιατρείου τους κατά το οποίο θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι ΕΟΠΥΥ. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

