Αύγουστος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μόνο η ΑΕΚ κατάφερε να προκριθεί στους ομίλους του Europa League, από τις τρεις ελληνικές ομάδες που αγωνίστηκαν στα πλέι οφ της διοργάνωσης. Η Ένωση επιβλήθηκε με 3-0 της Μπριζ και πέρασε άνετα στους ομίλους. Ανίθετα, αποκλεισμό σοκ υπέστη ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ηττήθηκε με 2-0 από την Έστερσουντ στη Σουηδία χάνοντας το αβαντάζ του 3-1 του πρώτου ματς στην Τούμπα. Πάλεψε ο Παναθηναϊκός στο «Σαν Μαμές», αλλά ηττήθηκε με 1-0 για δεύτερη φορά από την Αθλέτικ Μπιλμπάο (νίκησε 3-2 και στη Λεωφόρο) κι αποκλείστηκε. Έστερσουντ – ΠΑΟΚ 2-0

Μια από τις χειρότερες ευρωπαϊκές βραδιές στην Ιστορία του βίωσε ο ΠΑΟΚ στην «Jamtkraft Arena», όπου γνώρισε αποκλεισμό-σοκ στα play off του Europa League από την «πρωτάρα», Έστερσουντ. Το 3-1 της Τούμπας δεν αρκούσε στους Θεσσαλονικείς, που μέσα σε 7 λεπτά στην επανάληψη (71΄-77΄) δέχτηκαν δύο τέρματα από τον ίδιο παίκτη (Γκόντος) και με το 2-0 η σουηδική ομάδα θα βρεθεί αύριο στην κλήρωση των ομίλων της διοργάνωσης. Ετσι με αυτόν τον εξαιρετικά αρνητικό και ασυνήθιστο τρόπο ο ΠΑΟΚ γνώρισε ταπεινωτική ήττα από την μικρή και σχεδόν ημιεπαγγελματική ομάδα της Σουηδίας, την Εστερσουντ από την οποία και αποκλείστηκε χθες πετώντας την μοναδικη ευκαιρία της πρόκρισης στην φάση των ομίλων του Europa League. Η ελληνική ομάδα έκανε από τα πιο αρνητικά παιχνίδια της με παίκτες που δεν ήξεραν πως να αντιδράσουν, με προπονητή που δεν είχε κανένα σχέδιο αγωνιστικής αντίδρασης και με ελλιπέστατη αγωνιστική ποιότητα. Η σουηδική ομάδα είχε ρυθμό, έξυπνη τακτική και με τον κορυφαίο παίκτη της Γκόντος, αξιοποίησε την υπέροχή της στο δεύτερο ημίχρονο και πέτυχε τα δυο γκολ που την ωδήγησαν για πρώτη φορά στην σύντομη ιστορια της στην φάση των ομίλων της διοργάνωσης. Ο ΠΑΟΚ που ξεκίνησε τον αγώνα με φανερή διάθεση υποτίμησης του αντιπάλου, αφυπνίστηκε όταν στο 77′ δέχτηκε και το δεύτερο γκολ αλλά ήταν αργά να ανατρέψει την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί. Η μόνη ευκαιρία που είχε να ανατρέψει την οδυνηρή γι’ αυτόν κατάσταση ήταν στο 4ο των κθυστερήσεων. Τότε ο Ενρίκε εκτέλεσε ένα φάουλ από τα δεξιά, ο Πρίγιοβιτς πήρε την πρώτη κεφαλιά, ο Μάτος τη δεύτερη, αλλά οι Σουηδοί βρήκαν τρόπο να απομακρύνουν την μπάλα για να λήξει το παιχνίδι μετά τηνν φάση αυτή. Ευθύνες ασφαλώς θα ζητηθούν και πρέπει να αποδοθούν στους αρμοδιους της ποδοσφαιρικής ομάδας της Θεσσαλονίκης που μετά από χρόνια μένει εκτός Ευρώπης από τον Αύγουστο. Διαιτητής: Πάβελ Ρατσκόβσκι (Πολωνία). Κίτρινες κάρτες: Μουκίμπι, Πέντερσον, Εντουαρντς, Αϊές, Νούρι- Μάτος, Πρίγιοβιτς, Τσίμιροτ. Έστερσουντ: Κεϊτά, Σόμι (60′ Σομά), Παπαγιαννόπουλος, Πέτερσον, Μουκίμπι (68′ Βίνγκντρεν), Έντουαρντς, Νούρι, Μπατσίρου, Αϊές, Χόπκατ (90′ Μενσά) και Γκόντος. ΠΑΟΚ: Ρέι, Μάτος, Κρέσπο, Βαρέλα, Λέοβατς, Σάχοφ, Τσίμιροτ (81′ Κουλούρης), Μπίσεσβαρ (60′ Ενρίκε), Τζάλμα, Μακ (85′ Λημνιός) και Πρίγιοβιτς.



ΑΕΚ – Μπριζ 3-0

Η 24η Αυγούστου 2017 σηματοδοτεί τη μεγάλη επιστροφή της ΑΕΚ στην Ευρώπη. Με εμφάνιση βγαλμένη από το ένδοξο παρελθόν, η Ενωση νίκησε 3-0 τη Μπριζ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και σε συνδυασμό με το 0-0 του πρώτου αγώνα πήρε την πρόκριση στους ομίλους του Europa League. Ο Χριστοδουλόπουλος με πέναλτι στο 27′ έκανε το 1-0 και ο Σιμόες στο 39′ και 89′ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Ηταν ένα υπέροχο αυγουστιάτικο βράδυ για όσους βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ. Λίγοι, ούτε 20.000, αλλά τυχεροί που απόλαυσαν τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή στιγμή της ΑΕΚ την τελευταία δεκαετία. Η… καλή μέρα φάνηκε από το 5ο λεπτό όταν ο Κλωναρίδης έστειλε τη μπάλα στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Λόπες αδράνησε χάνοντας μεγάλη ευκαιρία. Ηταν το πρώτο δείγμα γραφής της αστάθειας της άμυνας των Βέλγων. Εγκλωβισμένοι στο 3-5-2 του Χιμένεθ οι παίκτες της Μπριζ δεν έβρισκαν χώρους, αδυνατούσαν να κρατήσουν τη μπάλα. Ετσι, στο 27΄ η ΑΕΚ πήρε αυτό που δικαιούταν, όταν ο Σιμόες ανατράπηκε από τον Χόρβατ στην περιοχή και κέρδισε πέναλτι. Ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος με την τέλεια εκτέλεση έγραψε το 1-0 πετυχαίνοντας το πρώτο ευρωπαϊκό γκολ της ΑΕΚ μετά από 5 χρόνια και 20 μήνες! Ο Λόπες έκανε… πάρτι από αριστερά με αντίπαλο τον άμοιρο Παλάσιος, ο οποίος ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Ο Πορτογάλος άσος της ΑΕΚ πιστώνεται τουλάχιστον το… μισό δεύτερο γκολ στο 39΄ με κλέψιμο της μπάλας, έξοχη κούρσα και σέντρα ακριβείας στο πίσω δοκάρι. Ο Λάζαρος έπιασε την κεφαλιά, η μπάλα πήγε στο δοκάρι μετά από την απόκρουση του Χόρβατ, αλλά ο Αντρέ Σιμόες πρόλαβε τους αμυντικούς και με κεφαλιά έδωσε προβάδισμα ασφαλείας στην Ενωση. Ο Ιβάν Λέκο διαπιστώνοντας την τραγική εικόνα της ομάδας του έκλεισε και τις τρεις αλλαγές πριν τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα. Αποτέλεσμα ουδέν! Η ΑΕΚ είχε αγκαλιάσει σφιχτά την πρόκριση και ήταν αποφασισμένη να μην την αφήσει να… γλυστρίσει από τα χέρια της. Η αναγκαστική αλλαγή του Λόπες, υποχρέωσε τον Χιμένεθ να διαφοροποιήσει το σχήμα αφού είχε αφήσει εκτός 18άδας και τους δύο αναπληρωματικούς αριστερούς μπακ (Γιαννούτσος, Βινίσιους). Η ΑΕΚ δεν ένοιωσε κίνδυνο ούτε στο κακό της διάστημα, λίγο μετά το 70ο λεπτό. Πήρε την πρόκριση πιο εύκολα από το αναμενόμενο χάρη στην υποδειγματική καθοδήγηση του Μανόλο Χιμένεθ, τους εξαιρετικούς Ανέστη, Τσιγκρίνσκι, Σιμόες, Μάνταλο, Λάζαρο αλλά και χάρη στη μεγάλη βραδιά του Μιχάλη Μπακάκη, κορυφαίου της αναμέτρησης. Το κερασάκι στην τούρτα ήρθε στο 89′ με το δεύτερο προσωπικό τέρμα του Σιμόες, ο οποίος έκανε το τελικό 3-0. Η ΑΕΚ έδωσε ραντεβού για την κλήρωση που θα γίνει στη Νιόν ως μοναδική εκπρόσωπος του ελληνικού ποδοσφαίρου στη διοργάνωση. Διαιτητές: Χεσούς Χιλ Μανθάνο (Ισπανία)

Κίτρινες: Μπακάκης – Παλάσιος, Νακάμπα ΑΕΚ (Μανόλο Χιμένεθ): Ανέστης, Μπακάκης, Βράνιες, Τόσιτς, Τσιγκρίνσκι, Λόπες (61΄ Γιόχανσον), Γαλανόπουλος, Σιμόες, Μάνταλος, Χριστοδουλόπουλος (78΄ Γκάλο), Κλωναρίδης (67΄ Αλμέιδα) ΜΠΡΙΖ (Ιβάν Λέκο): Χόρβατ, Παλάσιος (46΄ Ρεφαελοφ), Ενχελς, Ντένσβιλ, Φόρμερ, Νακάμπα, Βανάκεν, Ντε Μποκ, Ντιαμπί, Βόσεν (46΄ Κόολς), Ντένις (59΄ Λιμπόμπε)



Αθλέτικ Μπιλμπάο – Παναθηναϊκός 1-0

Πάλεψε ο Παναθηναϊκός στο «Σαν Μαμές», αλλά ηττήθηκε για δεύτερη φορά από την Αθλέτικ Μπιλμπάο κι αποκλείστηκε στα play off του Europa League. Οι Βάσκοι μετά το 3-2 στο «Απόστολος Νικολαΐδης» επικράτησαν και στο «σπίτι» τους με 1-0, χάρις στο γκολ του Μουνιαϊν στο 22΄ και το μεσημέρι της Παρασκευής θα βρεθούν στην κλήρωση των ομίλων της διοργάνωσης. Η υπόθεση πρόκριση ουσιαστικά είχε χαθεί για τον Παναθηναϊκό στο «καταστροφικό» εκείνο εξάλεπτο της περασμένης Πέμπης στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Παρά το κακό αποτέλεσμα η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη διεκδίκησε ό,τι καλύτερο μπορούσε στη ρεβάνς, είχε δοκάρι με τον Τσάβες στο 41΄, αλλά βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ από το γκολ του Μουνιαΐν και στη συνέχεια δεν κατάφερε να… επιστρέψει. Στο δεύτερο μέρος οι «πράσινοι» ήταν αρκετά νευρικοί και είχαν αρκετούς από τους παίκτες-κλειδιά της μεσοεπιθετικής τους γραμμής σε κακή βραδιά, όπως ο Λουτσιάνο και ο Καμπέσας, ενώ σε… ρηχά νερά κυμάνθηκε και ο Λουντ. Οι «πράσινοι» μετά το αποκλεισμό από την Ευρώπη θα στρέψουν, πλέον, όλο το ενδιαφέρον τους στις εγχώριες διοργανώσεις και ιδιαίτερα στο πρωτάθλημα, όπου ήδη έχουν κάνει ένα κακό ξεκίνημα με 1-1 κόντρα στον Πλατανιά. Οι γηπεδούχοι από τη στιγμή που πέτυχαν το γκολ και ουσιαστικά «κλείδωσαν» την πρόκριση στους ομίλους διαχειρίστηκαν όπως ήθελαν το ματς, είχαν μερικές καλές στιγμές για να πετύχουν και δεύτερο γκολ, ωστόσο, δεν χρειάστηκε να φορτσάρουν κι έφτασαν σχετικά άνετα στο στόχο τους. Διαιτητής: Μπενουά Μπαστιέν (Γαλλία)

Κίτρινες: Λέκουε – Γιόχανσον, Λουτσιάνο ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ (Κίκο Θιγάντα): Ερερίν, Λαπόρτε, Σαν Χοσέ, Μπενιάτ (74΄ Ρίκο), Μουνιαίν (79΄ Ακέτσε), Σουσαέτα (65΄ Γουίλιαμς), Λέουκε, Ετσέιτα, Αντούριθ, Μπαλενθιάγκα, Κόρντομπα. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Βλαχοδήμος, Γιόχανσον, Κουτρουμπής, Κολοβέτσιος, Χουλτ, Κουρμπέλης, Ζέκα, Λουντ (66΄ Αλτμαν), Καμπέσας (67΄ Μολίνς), Λουτσιάνο, Τσάβες (73΄ Δώνης). Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων-ρεβάνς και τα σκορ των πρώτων αναμετρήσεων: ΠΕΜΠΤΗ, 24 Αυγούστου 2017:

ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος)-Πλζεν (Τσεχία) 0-0 (1-3)

Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία)-Μαρίτιμο (Πορτογαλία) 2-0 (0-0)

Ολεξάντρια (Ουκρανία)-ΜΠΑΤΕ Μπορίσοφ (Λευκορωσία) 1-2 (1-1)

Ζενίτ Αγ.Πετρ. (Ρωσία)-Ουτρέχτη (Ολλανδία) 2-0 παρ (0-1)

Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Αλταχ (Αυστρία) 2-2 (1-0)

Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)-Βιτορούλ (Ρουμανία) 4-0 (3-1)

Σερίφ (Μολδαβία)-Λέγκια (Πολωνία) 0-0 (1-1)

Εστερσουντ (Σουηδία)-ΠΑΟΚ 2-0 (1-3)

Σούντουβα (Λιθουανία)-Λουντόγκορετς (Βουλγαρία) 0-0 (0-2)

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Βαρντάρ (ΠΓΔΜ) 1-2 (0-2)

ΑΕΚ-Μπριζ (Βέλγιο) 3-0 (0-0)

Βιντεότον (Ουγγαρία)-Παρτιζάν (Σερβία) 0-4 (0-0)

Μίντιλαντ (Δανία)- Απόλλων Λεμεσου (Κύπρος) 1-1 (2-3)

Σκεντέρμπεου (Αλβανία)- Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 0-0 (1-1)

Αθλέτικ Μπιλμπάο (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1-0 (3-2)

Σκεντίγια (ΠΓΔΜ)-Μίλαν (Ιταλία) 0-1 (0-6)

Μαρσέιγ (Γαλλία)-Ντομζάλε (Σλοβενία)- 3-0 (1-1)

Ρόζενμποργκ (Νορβηγία)-Αγιαξ (Ολλανδία) 3-2 (1-0)

Μπράγκα (Πορτογαλία)- Χαφναρφιόρτνουρ (Φερόε) 3-2 (2-1)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)- Κράσνονταρ (Ρωσία) 2-1 (2-3)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)-Εβερτον (Αγγλία) 1-1 (0-2)

Αούστρια Βιένης (Αυστρία)-Οσιγεκ (Κροατία) 0-1 (2-1) in

