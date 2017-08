Αύγουστος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πρεμιέρα εντός με Σπόρτινγκ



Εντός έδρας με τη Σπόρτινγκ Λισσαβόνας θα είναι η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στον Δ’ όμιλο του Champions League. Στη συνέχεια οι Ερυθρόλευκοι ταξιδεύουν στο Τορίνο για το ματς με τη Γιουβέντους ενώ ολοκληρώνουν τον πρώτο γύρο στο Καμπ Νου με την Μπαρτσελόνα. Στο πρώτο ματς του β’ γύρου οι Πειραιώτες υποδέχονται τους Μπλαουγκράνα, στη συνέχεια αγωνίζονται στη Λισσαβόνα με την Σπόρτινγκ και ολοκληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στη φάση των ομίλων με τη Γιουβέντους στο «Γ.Καραϊσκάκης».

Το πρόγραμμα του Δ’ ομίλου:



1η αγωνιστική (12/9)

Ολυμπιακός-Σπόρτινγκ Λισσαβόνας

Μπαρτσελόνα-Γιουβέντους



2η αγωνιστική (27/9)

Γιουβέντους-Ολυμπιακός

Σπόρτινγκ Λισσαβόνας-Μπαρτσελόνα



3η αγωνιστική (18/10)

Μπαρτσελόνα-Ολυμπιακός

Γιουβέντους-Σπόρτινγκ Λισσαβόνας



4η αγωνιστική (31/10)

Ολυμπιακός-Μπαρτσελόνα

Σπόρτινγκ Λισσαβόνας-Γιουβέντους



5η αγωνιστική (22/11)

Σπόρτινγκ Λισσαβόνας-Ολυμπιακός

Γιουβέντους-Μπαρτσελόνα



6η αγωνιστική (5/12)

Ολυμπιακός-Γιουβέντους

Μπαρτσελόνα-Σπόρτινγκ Λισσαβόνας in



This entry was posted on Παρασκευή, Αύγουστος 25th, 2017 at 14:32 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.