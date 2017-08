Αύγουστος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νίκησε Μέσι και Μπουφόν

Για δεύτερη σερί σεζόν (2016/2017) ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής της UEFA. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην κατάκτηση του Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό του Κάρντιφ με την Γιουβέντους (πέτυχε 2 γκολ). Ακολούθησαν οι Λιονέλ Μέσι (Μπαρτσελόνα) και Τζιανλουίτζι Μπουφόν (Γιουβέντους).

Στα 7 χρόνια ύπαρξης του θεσμού, ο Ρονάλντο κατέχει, πλέον, την πρωτιά στις κατακτήσεις των βραβείων με 3 έναντι 2 του Μέσι. Οι νικητές:

2010/11: Λιονέλ Μέσι (Μπαρτσελόνα)

2011/12: Αντρές Ινιέστα (Μπαρτσελόνα)

2012/13: Φρανκ Ριμπερί (Μπάγερν)

2013/14: Κριστιάνο Ρονάλντο (Ρεάλ Μαδρίτης)

2014/15: Λιονέλ Μέσι (Μπαρτσελόνα)

2015/16: Κριστιάνο Ρονάλντο (Ρεάλ Μαδρίτης)

2016/17! Κριστιάνο Ρονάλντο (Ρεάλ Μαδρίτης) Τον αντίστοιχο τίτλο στις γυναίκες κατάκτησε η Λίκε Μάρτενς. Η 24χρονη Ολλανδή πανηγύρισε το EURO 2017 με την εθνική ομάδα της χώρας της και στις δηλώσεις της είπε μεταξύ άλλων ότι «είμαι ευλογημένη και απίστευτα χαρούμενη».



Κορυφαίος γκολκίπερ ο Μπουφόν, αμυντικός ο Ράμος, μέσος ο Μόντριτς και επιθετικός ο Ρονάλντο Κορυφαίος τερματοφύλακας για τη σεζόν 2016/2017 στο Champions League ψηφίστηκε ο γκολκίπερ της Γιουβέντους, Τζιανλουίτζι Μπουφόν, έναντι των Νόιερ και Όμπλακ που ήταν συνυποψήφιοι. «Είμαι περήφανος που παίρνω αυτό το βραβείο. Παραμένω «πεινασμένος» και «ανόητος» για να συνεχίσω να παίζω σε κορυφαίο επίπεδο», είπε μεταξύ άλλων ο έμπειρος πορτιέρε. Το βραβείο του κορυφαίου αμυντικού έλαβε ο αρχηγός της κατόχου του τροπαίου, Ρεάλ Μαδρίτης, Σέρχιο Ράμος. «Ποτέ δεν κουραζόμαστε να κατακτούμε τίτλους, όλο αυτό που έχουμε κάνει αυτά τα χρόνια είναι καταπληκτικό. Χρειάζεται ψυχή και καρδιά για να φτάσεις τόσο ψηλά. Είμαστε εδώ για να γράφουμε ιστορία, είμαστε σπουδαία ομάδα, γιατί όχι να μην τα καταφέρουμε και τρίτη διαδοχική χρονιά», τόνισε στη σύντομη ομιλία του ο Ισπανός διεθνής στόπερ. Ένας ακόμη πρωταθλητής Ευρώπης με την φανέλα της Ρεάλ απέσπασε το βραβείο του καλύτερου μέσου της περασμένης περιόδου. Ο λόγος για τον Κροάτη, Λούκα Μόντριτς, ο οποίος στις δηλώσεις του τόνισε: «Είχαμε ισχυρό κίνητρο για τον τίτλο στο Κάρντιφ, τα καταφέραμε, παίξαμε εξαιρετικά και τώρα κοιτάζουμε μπροστά». Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πήρε το βραβείο του κορυφαίου επιθετικού της περασμένης διοργάνωσης. Ο CR7 ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στον τελικό με την Γιουβέντους με δύο γκολ: «Σκοπός μου είναι να κερδίζω τρόπαια. Μου αρέσει να σκοράρω και να κερδίζω τίτλους. Είναι μία ακόμη μεγάλη στιγμή για μένα αυτή που ζω τώρα».

Το νεοσύστατο «Βραβείο του Προέδρου» παρέδωσε στον μεγάλο αρχηγό της Ρόμα, Φραντσέσκο Τότι, ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν. «Ένας καταπληκτικός παίκτης, που έχει το μεγάλο σεβασμό μου, αλλά ικαι της UEFA», τόνισε ο Τσέφεριν. «Είμαι περήφανος για όλα όσα έκανα στην καριέρα μου, φόρεσα την φανέλα μόνο μίας ομάδας», επισήμανε ο «καπιτάνο» των «Ρωμαίων». in

