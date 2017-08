Αύγουστος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σας γνωστοποιούμε ότι το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών έχει προκηρύξει τις παρακάτω θέσεις: • Δύο (2) θέσεις ΔΕ Μαγείρων

• Μία (1) θέση ΥΕ Προσωπικού Εστίασης – Ειδικότητας Τραπεζοκόμων

με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη των αναγκών εστίασης του νοσοκομείου. Η σχετική προκήρυξη έχει ήδη δημοσιευθεί στον Τύπο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από 23-08-2017 έως 01-09-2017, στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού του Γ.Ν. Γρεβενών, 2ος όροφος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2462-350314 και 2462-350321. Ο Διοικητής Γ.Ν. Γρεβενών

Παντελεήμων Αλεξιάδης

