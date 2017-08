Αύγουστος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης



ΚΥΡΙΑΚΗ 27-8-2017 7.30 π.μ. ΑΗΔΟΝΙΑ. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Αθανασίου Αηδονίων. * ΔΕΥΤΕΡΑ 28-8-2017 7.00 μ.μ ΔΑΣΑΚΙ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Αρχιερατικός εσπερινός επί τη μνήμη της αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου εις τον Ιερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Δασάκι Γρεβενών.

* ΤΡΙΤΗ 29-8-2017 7.30 π.μ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ. Αρχιερατική Θεία Λειτουργία εις τον Ιερόν Ναόν Τιμίου Προδρόμου Παλαιοκάστρου επί τη μνήμη της αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.

