Αύγουστος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η στροφή στα Παιδαγωγικά, η απρόσμενη άνοδος στα τμήματα Χημείας, η «αντοχή» των τμημάτων Πληροφορικής και η άνοδος της Ιατρικής – Εισαγωγή ακόμα και με βαθμό… 3!



Βάσεις δύο ταχυτήτων είναι οι φετινές βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Σύμφωνα με την ανάλυση στοιχείων σε κάποια τμήματα όπως τα Παιδαγωγικά έχουμε θεαματική άνοδο ενώ σε κάποια άλλα είδαμε «βουτιά» στις βάσεις, όπως στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που «έχασε» 303 μόρια, ενώ τμήματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου και του Πανεπιστημίου Πειραιά έχουν πτώση ακόμα και 1300 μόρια! Σε ο,τι αφορά στα τμήματα Πληροφορικής με βάση τα αποτελέσματα, αποδεικνύεται ότι «άντεξαν» και λόγω της σύνδεσης με την αγορά εργασίας. Συγκεντρωτικά διαμορφώνεται άνοδος στις ιατρικές σχολές, στα ίδια επίπεδα ή μικρή πτώση στις νομικές σχολές, πτώση ακόμη και μεγαλύτερη από 1.100 μόρια στις σχολές Οικονομικών επιστημών ενώ πτώση έχουμε στις στρατιωτικές σχολές και άνοδο στις αστυνομικές. Ειδικότερα, στην Ιατρική Αθηνών υπήρξε μείωση των μορίων κατά 80 στα 19.143 από 19.063 το 2016. Αύξηση 60 μορίων σε σχέση με πέρυσι είχε η Οδοντιατρική Αθήνας. Επίσης, στη Νομική Αθήνας υπήρξε πτώση κατά 30 μόρια από 18.229 το 2016 σε 18.199 το 2017. Στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου τα μόρια υποχώρησαν κατά 212 σε 18.416 το 2017 από 18.628 το 2016. Στην Ιατρική Θεσσαλονίκης η βάση ανέβηκε κατά 82 μόρια από 18.964 που ήταν το 2016 σε 19.046 το 2017. Από τα βασικότερα συμπεράσματα των φετινών Πανελλαδικών είναι ότι οι νέοι επιλέγουν σχολές που οδηγούν σε παραγωγικά επαγγέλματα, ενώ παραδοσιακά οι υποψήφιοι επιλέγουν Ιατρικές Νομικές και Πολυτεχνικές σχολές. Επίσης σημειώνεται άνοδος στις βάσεις των περιφερειακών Ιδρυμάτων σε σχέση με τις σχολές των κεντρικών, όπως η Νομική Θεσσαλονίκης σημείωσε αύξηση σε σχέση με την Αθήνα ενώ, άνοδος σημειώθηκε και σε κάποια περιζήτητα ΤΕΙ. Οι Ιατρικές και οι Νομικές κρατούν τις βάσεις τους στην Περιφέρεια ενώ τα Πολυτεχνεία «πέφτουν» κατά πολύ, ανοίγοντας την ψαλίδα. Στα 15 μόρια πάνω είναι το τμήμα Υπολογιστών Αθήνας, ενώ 212 κάτω είναι τα μόρια στο αντίστοιχο τμήμα της Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά στους πολιτικούς μηχανικούς Αθήνας η πτώση αγγίζει τα 409 μόρια ενώ πτώση έχει και το τμήμα Θεσσαλονίκης. Η Ιατρική Αθηνών διαμορφώθηκε πάνω από τα 19000 μόρια στα 19143, δηλαδή 80 μόρια άνοδο σε σχέση με πέρυσι ενώ η Ιατρική Θεσσαλονίκης ανέβηκε 82 μόρια. Η Κτηνιατρική Θεσσαλονίκης σημείωσε άνοδο 25 μορίων και διαμορφώθηκε στα 18413 μόρια. Εντυπωσιακή άνοδο έχει το τμήμα Δημόσιας Διοίκησης της Αθήνας στο Πάντειο με 2168 μόρια, ενώ σε ό,τι αφορά στα Παιδαγωγικά τμήματα η σχολή της Αθήνας «ανέβηκε» κατά 245 μόρια και η Θεσσαλονίκη είχε άνοδο 553 μορίων. Το τμήμα Βόλου «άνεβηκε» κατά 1123 μόρια, ενώ το Παιδαγωγικό τμήμα της Ρόδου που αποτελεί και το κατώφλι της σχολής ανέβηκε κατά 1105 μόρια. Η θεαματική άνοδος των Παιδαγωγικών οφείλεται στον διπλασιασμό των υποψηφίων που τα προτίμησαν, ενώ από την ερχόμενη χρονιά δεν πρόκειται οι σχολές αυτές να συγκροτήσουν επιστημονικό πεδίο. Όλα τα τμήματα της χημείας παρουσίασαν άνοδο άνω των χιλίων μορίων καθώς εντάχθηκαν φέτος και στο 3ο εκτός από το 2ο Επιστημονικό Πεδίο και ειδικοί θεωρούν ότι το υπουργείο πρέπει να εξετάσει το θέμα. Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε στο τμήμα Δασοπονίας στο Καρπενήσι με άνοδο 5483 μόρια, ενώ άνοδο είχε και το τμήμα Ιταλικής Φιλολογίας στην Αθήνα. Πτώση είχε το τμήμα Ισπανικής φιλολογίας της τάξης των 3000 μορίων και το αντίστοιχο στην Θεσσαλονίκη είχε πτώση 500 μόρια. Στη γαλλική Φιλολογία Θεσσαλονικής η πτώση αγγίζει τα 5104 μόρια. Πτώση έχει και το τμήμα Χημικών Μηχανικών Θεσσαλονίκης ενώ οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανολόγοι Κοζάνης είχαν πτώση 446 μορίων. Χαρακτηριστική βάση η Βιολογία Αθήνας που διαμορφώθηκε στα 18335, δηλαδή ακριβώς η ίδια με πέρυσι. Όπως επίσης και στα ΤΕΦΑΑ Αθήνας είχαμε την ίδια βάση δηλαδή 17793 μόρια. Σε ό,τι αφορά στις στρατιωτικές σχολές σημειώθηκε πτώση στη σχολή Ευελπίδων, θεαματική πτώση στη σχολή Ικάρων, πτώση σημειώθηκε στη σχολή Αστυφυλάκων κατά 659 μόρια καθώς και στη σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Μικρή πτώση σημειώθηκε στο οδοντιατρικό ΣΑΣΣ κατά 24 μόρια με βάση στα 18968 μόρια και θεαματική πτώση στο Οικονομικό ΣΑΣΣ. Ανοδος κατά 217 μόρια σημειώθηκε στη σχολή Αστυνομίας και Πυροσβεστών. Ακόμα και με κάτω από 3 απέκτησε υποψήφιος τη φοιτητική ιδιότητα, στο ΤΕΙ Διοίκησης επιχειρήσεων στην Λευκάδα, με 2.956 μόρια. Συνολικά 250 τμήματα παρουσιάζουν άνοδο και 213 πτώση. Συγκεκριμένα και ανά επιστημονικό πεδίο: – Σχεδόν όλες οι Σχολές του πρώτου επιστημονικού πεδίου παρουσιάζουν άνοδο. Οι περιζήτητες Νομικές σχολές παρουσιάζουν εφέτος όλες άνοδο εκτός από τη Σχολή της Αθήνας που «πέφτει» κατά 30 μόρια σε σχέση με πέρυσι. Η Ψυχολογία στο ΕΚΠΑ σημείωσε άνοδο κατά 101 μόρια (17.826 μόρια). – Στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο των Θετικών και Τεχνολογικών επιστημών έχουμε σημαντική πτώση βάσεων της τάξης των 500 μορίων. – Στο τρίτο επιστημονικό πεδίο και τις Ιατρικές Σχολές έχουμε άνοδο βάσεων από 32 μόρια έως 81 (στα Ιωάννινα). Η Ιατρική Αθήνας έχει ως βάση εισαγωγής τα 19.143 (+80 μόρια), και η Ιατρική Θεσσαλονίκης βάση εισαγωγής τα 19.043 (+82 μόρια). – Στο τέταρτο πεδίο των Παιδαγωγικών τμημάτων έχουμε εντυπωσιακή άνοδο από 500 έως 1300 μόρια. – Στο πέμπτο επιστημονικό πεδίο της Οικονομίας και Πληροφορικής έχουμε μεγάλη πτώση βάσεων που φτάνει τα 1000 μόρια. Τις επόμενες ημέρες τα δικαιολογητικά για τις εγγραφές O συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή φέτος ανήλθε σε 106.464, εκ των οποίων 93.742 με τις διαδικασίες των Γενικών Λυκείων και 12.722 με τις διαδικασίες των Επαγγελματικών Λυκείων, ενώ πέρυσι ο αντίστοιχος συνολικός αριθμός υποψηφίων ήταν 105.548. Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στα ΤΕΙ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής και του Εμπορικού Ναυτικού 74.511 υποψήφιοι, ενώ το 2016 εισήχθησαν 72.973. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και η διαδικασία εγγραφής θα ανακοινωθούν από το υπουργείο Παιδείας τις επόμενες ημέρες. Επισημαίνεται ότι όλοι οι επιτυχόντες στα Τ.Ε.Ι. εισάγονται στο Α΄ εξάμηνο. Για πρώτη φορά, εφέτος υπήρχαν 278 επιτυχόντες από τα ημερήσια και 16 από τα εσπερινά ΕΠΑΛ σε πανεπιστημιακές σχολές ανάμεσα σε αυτές ιατρικές, πολυτεχνικές, οικονομικές κ.λπ. Επίσης για πρώτη εισάγονται μαθητές από τα εσπερινά ΕΠΑΛ σε στρατιωτικές σχολές. Συνολικά εισάγονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 6.801 απόφοιτοι ΕΠΑΛ, όπως αναφέρει ο υφυπουργός Παιδείας Δ. Μπαξεβανάκης. protothema

