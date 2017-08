Αύγουστος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ίδρωσαν, κόπιασαν και τώρα ανταμείβονται.



Ο λόγος φυσικά για τους πρώτους τω πρώτων για τις φετινές Πανελλαδικές εξετάσεις. Αναλυτικά: Πρώτος στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατετάγη ο μαθητής του 32ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, Αντώνης Παράσογλου, ο οποίος, αν και πέρασε και στη Νομική Κομοτηνής, δεν θα μπορέσει να πάει λόγω οικονομικών δυσκολιών. «Η πρώτη μου επιλογή ήταν η Νομική, αλλά η οικονομική στενότητα της οικογένειας, δε μου δίνει τη δυνατότητα να μεταβώ στην Κομοτηνή για σπουδές. Ο πατέρας μου είναι εργάτης, σε εταιρία με γυαλικά και η μητέρα μου καθηγήτρια φυσικής, οπότε θα σπουδάσω στο ΑΠΘ, με στόχο να κυνηγήσω και το μεγάλο μου όνειρο που είναι το διπλωματικό σώμα» ανέφερε στο αθηναϊκό πρακτορείο ο Αντώνης Παράσογλου, ο οποίος μάλιστα πλέκει το εγκώμιο των καθηγητών του στο Γενικό Λύκειο. «Στο λύκειο είχα αξιόλογους καθηγητές οι οποίοι με βοήθησαν πολύ στην προσπάθειά μου και μόνο την τελευταία χρόνια πήγα σε φροντιστήριο» εξηγεί ο νεαρός, ο οποίος αγαπά πολύ το κολύμπι και είναι αθλητής κολύμβησης στον ΑΡΗ Θεσσαλονίκης. Πρωτιά στο ΑΠΘ με στόχο την έρευνα Με μεθοδικότητα στο διάβασμα κατέκτησε την πρωτιά στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ ο Παναγιώτης Μυστακίδης, μαθητής του Κολλεγίου Ανατόλια. Παράλληλα, έγινε δεκτός και στο Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, ένα από τα κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, στα πεδία των Μαθηματικών, των Φυσικών Επιστημών και της Μηχανολογίας. «Δεν έχω αποφασίσει ακόμα πού θα πάω, καθώς και τα δύο πανεπιστήμια είναι εξαιρετικά.

Αυτό που κυρίως θέλω είναι να ασχοληθώ με την έρευνα» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο νεαρός αριστούχος, ο οποίος από μικρός είχε αποσπάσει διακρίσεις στα μαθηματικά και τη φυσική. Με 19.025 μόρια προτιμά την Σχολή του Εμπορικού Ναυτικού, γιατί αγαπά τη θάλασσα Με 19.025 μόρια ο πρώτος των αποφοίτων του ΕΠΑΛ Βροντάδου Χίου μπορούσε να πάει σε όποια σχολή ήθελε.

Η ναυτική παράδοση του τόπου του, μαζί με τη σιγουριά της επαγγελματικής αποκατάστασης, αλλά προπάντων ην αγάπη του για τη θάλασσα, τον έκαναν να διαλέξει την «χαμηλών βαθμολογικών απαιτήσεων» σχολή Αξιωματικών Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού. Ο λόγος για τον Μάρκο Μούνδρο, που σήμερα δηλώνει περήφανος για το ότι έκανε πράξη ένα παιδικό του όνειρο. Να μπαρκάρει… «Από μικρός, από το γυμνάσιο ακόμα» λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «ήξερα πως ήθελα να γίνω αξιωματικός στα καράβια.

Αυτό σε συνδυασμό με την κατάσταση της ανεργίας και της ανασφάλειας στα άλλα επαγγέλματα με έκαναν μα αποφασίσω να κάνω πραγματικότητα το όνειρό μου. Ξέρω πως είναι δύσκολη η δουλειά του ναυτικού, αλλά τι δεν είναι δύσκολο στις μέρες μας πια;». Όσον αφορά τα 19.025 μόριά του, ο Μάρκος Μούνδρος λέει πως «η προετοιμασία ξεκίνησε από το περσινό καλοκαίρι, πλην όμως δεν στερήθηκε πράγματα.

Είχε πρόγραμμα και δεν ζορίστηκε». «Ακόμα και τα μαθήματα βαρύτητας μου άρεσαν κι έτσι είχα όρεξη να διαβάσω» καταλήγει.

Μυστικό επιτυχίας να ψάχνεις τις σχολές που σου αρέσουν Ο Σπύρος Ζαφείρης, με 19.138 μόρια, κατάφερε να εισαχθεί 3ος στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανικών του ΕΜΠ: «Δεν περίμενα να πάω πάνω από 19.000 μόρια. Περίμενα όμως να πιάσω τη σχολή που ήθελα επειδή η προετοιμασία ήταν πολύ καλή», τόνισε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και πρόσθεσε ότι «ήμουν σίγουρος ότι δεν θα αποτύχω εάν παρέμενα χαλαρός και δεν αγχωνόμουν.

Η έλλειψη άγχους δίνει τους καλούς βαθμούς κι αυτό πρέπει να έχουν υπόψη τους όσοι δίνουν εξετάσεις». Το άλλο μυστικό της επιτυχίας, σύμφωνα με τον Σπύρο, είναι να ψάχνεις τις σχολές που σου αρέσουν. «Εγώ είχα επιλέξει πέντε σχολές που μου άρεσαν όλες πάρα πολύ. Η βάση στην τελευταία από αυτές ήταν 12.000 μόρια. Θα ήμουν ικανοποιημένος αν πέρναγα ακόμη κι εκεί κι αυτό μου επέτρεψε να πάω χαλαρός στις εξετάσεις. Το τρίτο που χρειάζεται είναι πολλά διαγωνίσματα, ώστε να αποκτήσεις εμπειρία», τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «Ήξερα ότι θα περάσω στη σχολή που θέλω» Ο Παναγιώτης Μερτζάνης, με 19.068, κατάφερε να μπει 2ος στη Σχολή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: «Ήξερα ότι θα περάσω στη σχολή που θέλω, αλλά πάντως δεν περίμενα αυτήν την επίδοση.

Στα μαθηματικά έγραψα 19,5» (σσ: σχεδόν το 84% έγραψε κάτω από τη βάση). «Νομίζω ότι πήγα τόσο καλά επειδή μου αρέσουν πολύ τα μαθηματικά και έδωσα όλο μου το βάρος σε αυτό το μάθημα, λόγω του αυξημένου συντελεστή βαρύτητας. Νομίζω ότι πολλοί υποψήφιοι δεν πήγαν καλά σε αυτό το μάθημα επειδή τα θέματα ήταν πολλά φέτος και απαιτούσαν και γνώσεις από άλλες χρονιές», επισημαίνει και προσθέτει: «Διάβαζα ένα τρίωρο την ημέρα και έκανα και άλλες δραστηριότητες. Αυτό που θα έλεγα στα παιδιά που θα δώσουν του χρόνου είναι να προσπαθήσουν πολύ για να πετύχουν τον στόχο τους αλλά χωρίς άγχος». «Είναι σημαντικό να προσέχεις τον ύπνο σου και το φαγητό σου» Ο Νίκος Κουβάτσος, με 19.134 εισήχθη στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ: «Ήξερα ότι θα περάσω σε αυτή τη σχολή χωρίς να έχω αγωνία για την επίδοση. Στις πανελλήνιες εξετάσεις μπορείς να πετύχεις είτε είσαι καλός μαθητής σε όλη σου τη μαθητική ζωή είτε «γκαζώσεις» τα δυο τελευταία χρόνια. Εάν όμως έχεις μεράκι και διαβάζεις δεν χρειάζεται να δώσεις όλες τις δυνάμεις σου στο τέλος».

Από αυτή την άποψη είναι σημαντικό να είσαι καλός μαθητής σε όλες τις τάξεις, λέει ο Νίκος και προσθέτει ότι «είναι σημαντικό επίσης να προσέχεις τον ύπνο σου και το φαγητό σου – δεν είναι καλό να κοιμάσαι υπερβολικά αργά. Θα έλεγα, τέλος, ότι δεν έχει τόση σημασία το φροντιστήριο όσο η προσπάθεια που κάνεις εσύ ο ίδιος και φυσικά η στήριξη που έχεις από την οικογένειά σου». Μια καλλονή, πρώτη των πρώτων στη Δ.Μακεδονία -Μπαίνει στην Ιατρική Στην Ιατρική Σχολή της Θεσσαλονίκης εισάγεται, η πρώτη των πρώτων στη Δυτική Μακεδονία Ελευθερία Βλάχου, απόφοιτη του 1ου ΓΕΛ Κοζάνης.

Η βαθμολογία της είναι από τις υψηλότερες σε ολόκληρη τη χώρα για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις καθώς συγκέντρωσε 19.667 μόρια. «Η αλήθεια είναι πως δεν περίμενα τόσο υψηλή βαθμολογία. Μου χάρισε ανέλπιστη χαρά και κυρίως ανακούφιση γιατί η προσπάθεια μου είχε ανταμειφθεί. Η αλήθεια είναι ότι όλοι οι εξεταζόμενοι έχουν πάνω κάτω σχηματίσει μία εικόνα για την επίδοση τους πριν βγουν τα αποτελέσματα. Επειδή, όμως, εμπλέκεται το υποκειμενικό στοιχείο του ανθρώπινου παράγοντα, κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτα σίγουρος. Ήλπιζα να έχω γράψει τόσο όσο άξιζε η προσπάθεια μου» είχε δηλώσει στο kozanimedia.gr η Ελευθερία Βλάχου. «Γενικότερα, στις εξετάσεις δε χωρούν συναισθηματισμοί ενώ τα λόγια των τρίτων περιττεύουν. Χρειάζεται αυτογνωσία και ορθολογιστική θεώρηση των πραγμάτων, ψυχραιμία και πίστη στην προσπάθεια. Όποιος καταβάλλει προσπάθεια δεν έχει λόγο να αγχώνεται. Το άγχος λειτουργεί ανασταλτικά και μπορεί να ακυρώσει την όποια καλή προετοιμασία. Οι βόλτες είναι αναγκαίες, η πνευματική ανάταση, ακόμη κι αν διαρκεί ελάχιστα, τροφοδοτεί το διάβασμα με θετικότητα. Η επιτυχία στηρίζεται σε μία μακροχρόνια προσπάθεια, ενώ αναμφίβολα απαιτείται συνέπεια και μεθοδικότητα στο διάβασμα. Το σπουδαιότερο όμως είναι η καθημερινή στοχοθεσία. Η πεποίθηση πως κάθε μέρα οφείλει να είναι εποικοδομητική, γιατί καταξιώνει και νοηματοδοτεί το συνολικό εγχείρημα. Μπορεί η χρονιά να ήταν δύσκολη, γεμάτη στερήσεις και ψυχολογικές διακυμάνσεις, αλλά ταυτόχρονα αποδεικνύεται πλέον διαφωτιστική. Δοκιμάζεις τα όρια σου, αξιολογείς τους ανθρώπους που στέκονται πλάι σου. Η συναισθηματική στήριξη από τα άτομα που σε περιβάλλουν είναι καθοριστική. Μεστώνεις σαν προσωπικότητα, είσαι πιο υπεύθυνος. Επιπλέον μαθαίνεις να εκφέρεις δική σου άποψη, να συνδιαλέγεσαι με τον εαυτό σου. Το μάθημα της έκθεσης συμβάλλει μοναδικά σε αυτό. Ίσως γι’αυτό το λόγο το ξεχώρισα από τα υπόλοιπα τρία μαθήματα στα οποία εξετάστηκα» σημείωσε η ίδια.

Η πρώτη των πρώτων στην Ιατρική Πάτρας έμαθε το νέο στις διακοπές της! Με 19.600 μόρια εισήχθη η πρώτη των πρώτων της Ιατρικής Πάτρας Μυρσίνη Χαμακιώτη, που μόλις πήρε το απολυτήριό του από το πειραματικό λύκειο Λάγγουρα.

Η 18χρονη Πατρινή, που αυτή την περίοδο βρίσκεται στην Σκόπελο για διακοπές, μίλησε στην τοπική ιστοσελίδα best για τη «συνταγή» της επιτυχίας της. «Δεν ένιωσα πότε τη δυσκολία ή την κούραση, ο στόχος υπερκάλυπτε τα πάντα… Η αλήθεια είναι ότι διάβαζα αρκετές ώρες, αλλά δεν ήταν κάτι δυσάρεστο. Το διάβασμα ήταν και είναι ένα από τα χόμπι μου… Και στις εξετάσεις δε δυσκολεύτηκα ιδιαίτερα» δήλωσε η Μυρσίνη, και συμπλήρωσε: «Θεωρώ ότι τα θέματα ήταν ιδανικά, διαβαθμισμένης δυσκολίας. Όσο για τους στόχους μου, πρώτη επιλογή μου είναι πάντα η Ελλάδα, άλλα επειδή θέλω να ασχοληθώ με την έρευνα σε μεγάλα επιστημονικά κέντρα, ίσως για ένα διάστημα λείψω στο εξωτερικό». kontranews

