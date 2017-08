Αύγουστος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με κάθε επισημότητα και σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης εορτάστηκε και φέτος από τον Δήμο Γρεβενών η μνήμη του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού.

(Videos από την ιστοσελίδα tovoion.com, by Basileiadis Konstantinos)

https://www.youtube.com/watch?v=n0XFyaX7gxc https://www.youtube.com/watch?v=rDzBB_zts0I Την Πέμπτη 24 Αυγούστου στην Τοπική Κοινότητα Αγίου Κοσμά τελέστηκε Αρχιερατική Θεία Λειτουργία και λιτάνευση της Ιερής Εικόνας και του Σταυρού, χοροστατούντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης κ.κ. Παύλου. Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας κ. Θωμά Κουτσονίκο και με την συνδρομή του Ελληνικού Στρατού. Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Δασταμάνης Γιώργος, ο Αντιδήμαρχος κ. Τριγώνης Χρήστος, ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας κ. Κουτσονίκος Θωμάς, ο Αστυνομικός Διευθυντής Γρεβενών κ. Κεραμάς Θεόδωρος,ο Υποδιοικητής του 586 Μ/Π Τάγματος Πεζικού κ. Κουτσοδήμος Ζήσης και πλήθος κόσμου.



