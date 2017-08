Αύγουστος 25th, 2017 by Σταματίνα

Συγκλονιστικές είναι οι φωτογραφίες του «πριν και μετά» ανθρώπων που βγήκαν νικητές από την μάχη τους με τον καρκίνο.



Οι μαχητές μοιράστηκαν φωτογραφίες τους κατά τη διάρκεια χημειοθεραπειών, παραμονής τους στο νοσοκομείο και τότε που έχαναν τα μαλλιά τους. Ωστόσο, καμία από αυτές τις δύσκολες στιγμές δεν το έβαλαν κάτω, συνέχισαν και νίκησαν. Πλέον, ποζάρουν γεμάτοι υγεία με χαμόγελο, ελπίζοντας σε ένα αύριο γεμάτο υγεία και φως. Ενα μικρό κορίτσι που ξεκινά το σχολείο, ένας έφηβος που ποζάρει δυνατός μακριά από το αναπηρικό καροτσάκι, ένας άνδρας μακριά από μηχανήματα και μια γυναίκα με υπέροχα μαλλιά.



Οι φωτογραφίες συγκλονιστικές: iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Αύγουστος 25th, 2017 at 23:07 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.