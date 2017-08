Αύγουστος 25th, 2017 by Σταματίνα

O OΓΑ απαντώντας σε δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «κρυφούς κόφτες» στα επιδόματα του Οργανισμού επισημαίνει ότι δεν υφίσταται κάποιος «κρυφός κόφτης», καθώς εδώ και πολλά χρόνια ισχύει ο συνυπολογισμός του τυχόν τεκμαρτού εισοδήματος στο συνολικό ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα για τον προσδιορισμό των δικαιούχων σύνταξης ή επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων. Προσθέτει δε ότι για περισσότερο από μια δεκαετία τα εκάστοτε τεκμήρια διαβίωσης λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των δικαιούχων σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων.



Ο ΟΓΑ επικαλείται για το θέμα αυτό και πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ που αφορά σε υπόθεση του 2003 και ερμηνεύει τον σχετικό νόμο του 1982, τονίζοντας ότι και ο νόμος 4093/2012 αναφέρεται σε «συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα καθώς και απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα» και σημειώνει ότι τα τεκμήρια διαβίωσης είναι γνωστά και κοινά για όλους και καθορίζονται όχι από τον ΟΓΑ αλλά από την φορολογική νομοθεσία.



Επιπλέον, ο ΟΓΑ στην απάντηση του διευκρινίζει πως «το ύψος του επιδόματος δεν προσδιορίζεται ανάλογα με το ατομικό ή οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα, το οποίο -όπως προαναφέρθηκε- λαμβάνεται υπόψη μόνο για τη θεμελίωση του δικαιώματος στην παροχή» και τονίζει: «Το ποσό του επιδόματος είναι ανάλογο των ετών μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα αφαιρουμένου του ποσού σύνταξης ή οποιασδήποτε άλλης χορηγούμενης ασφαλιστικής ή προνοιακής παροχής από την Ελλάδα ή χώρες του εξωτερικού. Συνεπώς στοιχεία που συσχετίζουν ευθέως το φορολογητέο εισόδημα με το ύψος του επιδόματος και μάλιστα σε πινακογράφηση είναι ανακριβή». in loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Αύγουστος 25th, 2017 at 19:48 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.