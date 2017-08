Αύγουστος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μήνυμα Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας Οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας ακόμα σταθμός στο ταξίδι της ζωής.

Είναι η αρχή και όχι ο τελικός προορισμός σε μια πορεία που διαμορφώνεται από τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες που δημιουργούμε συνεχώς σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Η επιμονή, η αποφασιστικότητα και η πίστη στις δυνάμεις μας είναι αυτά που χρειάζονται για να κατακτήσουμε τους στόχους μας.

Εύχομαι, λοιπόν, ότι καλύτερο σε όλους τους νέους φοιτητές και κυρίως να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται, προετοιμάζοντας όσο καλύτερα τον εαυτό τους για τη συνέχεια.

Σε όσους, πάλι, δεν πέτυχαν αυτό που ήθελαν, εύχομαι η διαδικασία των εξετάσεων να λειτουργήσει ως μια πολύτιμη εμπειρία που θα τους δώσει την απαραίτητη ώθηση να προχωρήσουν, αναζητώντας αυτό που πραγματικά επιθυμούν. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Θεόδωρος Καρυπίδης Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Δυτικής Μακεδονίας Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Φροντιστών Δυτικής Μακεδονίας (www.sefdym.gr), εύχεται σε όλους τους επιτυχόντες των πανελλαδικών, θερμά συγχαρητήρια και κάθε επιτυχία στην ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία. Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Φ.ΔΥ.Μ. Ο γραμματέας Ο πρόεδρος

Χρυσόστομος Μεγγούδης Ηλίας Χ. Μιχαηλίδης Συγχαρητήριο μήνυμα Δημοσθένη Κουπτσίδη Ένα νέο ταξίδι γεμάτο νέες εμπειρίες και γνώσεις ξεκινά από σήμερα για τα παιδιά των Γρεβενών που κατάφεραν να εισαχθούν στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας. Αφού τους συγχαρώ από καρδιάς για την επιτυχία τους εύχομαι να αποκτήσουν όλα εκείνα τα απαραίτητα εφόδια που θα τους βοηθήσουν μελλοντικά σε μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Θα ήθελα ιδιαίτερα να συγχαρώ τους μαθητές που δεν κατάφεραν να πετύχουν αυτό που επιθυμούσαν και να τονίσω ότι η όποια αποτυχία δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην αξιοποίηση των ευκαιριών που μας δίνει η ζωή.

This entry was posted on Παρασκευή, Αύγουστος 25th, 2017 at 11:07 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.