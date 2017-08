Αύγουστος 25th, 2017 by Σταματίνα

Λίστες με τις καλύτερες παραλίες ανά τον κόσμο κυκλοφορούν

πολλές. Και στις περισσότερες αν όχι σε όλες, βρίσκεται και κάποια ελληνική. Η πρωτοτυπία της σχετικής λίστας του Cosmopolitan έγκειται στο ότι στη δική της λίστα περιλαμβάνει δύο ελληνικές παραλίες, ή περιοχές για την ακρίβεια, η μία εκ των οποίων, όμως είναι πραγματικά πρωτότυπη.



Βρίσκεται μάλιστα, στην πρώτη θέση της σχετικής λίστας με τις πιο μαγευτικές παραλίες ανά τον κόσμο. Πρόκειται για την παραλία Πόρτο Ζορό στη Ζάκυνθο.



Το Πόρτο Ζορό βρίσκεται στη νότια πλευρά της Ζακύνθου. Ησυχη, πανέμορφη, αμμώδης, είναι κυρίως γνωστή για τους μεγάλους βράχους που βρίσκονται στην άκρη της και δημιουργούν ένα ιδιαίτερο σκηνικό. Η παραλία είναι οργανωμένη, έχει ξαπλώστρες και ομπρέλες και ο συνδυασμός των καταγάλανων νερών με το πράσινο που περιβάλλει την πλαζ κάνει πραγματικά το τοπίο μοναδικό. Στη 13η θέση της λίστας με τις καλύτερες 16 παραλίες του πλανήτη συναντάμε τη Χαλκιδική. Ολη τη Χαλκιδική. Για τις μοναδικές της παραλίες, που είναι αμέτρητες και για κάθε γούστο. Τους απόμερους κολπίσκους, τα καθαρά νερά, τη νυχτερινή ζωή, την ιστορία, αλλά και τις πολλές και διαφορετικές για όλα τα βαλάντια και τα γούστα τουριστικές εγκαταστάσεις. iefimerida loading…

