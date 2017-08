Αύγουστος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πλήρης καταγραφή θέσεων και κενών

Δομικές αλλαγές στις ηλεκτρονικές διαδικασίες του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίουεπέρχονται κατά το επόμενο διάστημα, ώστε να «τρέξει» απρόσκοπτα το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας. Το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης επιδιώκει να υπάρχει πλήρης καταγραφή των οργανικών θέσεων των δημόσιων φορέων, να αποτυπώνονται τα κενά, οι μετατάξεις και οι αλλαγές στη σύνθεση του προσωπικού λόγω μετακινήσεων. Και όχι μόνο. Στόχος είναι αυτά τα στοιχεία που καταχωρούνται να επιβεβαιώνονται από τις καθ’ ύλην αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού των φορέων και να επικαιροποιούνται σε πραγματικό χρόνο. Η κυβέρνηση προωθεί την υλοποίηση ψηφιακού έργου για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και τα Ψηφιακά Οργανογράμματα Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης που περιλαμβάνει την τροποποίηση της αρχιτεκτονικής της Απογραφής (Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού) ώστε να συγκεντρωθούν αρχικά τα βασικά συστατικά του συστήματος στο Κέντρο Δεδομένων του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Παράλληλα, όπως σημειώνεται σε έγγραφο των υπηρεσιών του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΔΙΠΥΔΥ/Φ. 520/24253-21.8.2017), θα ενοποιηθούν τα δύο επίπεδα στα οποία σήμερα μοιράζεται η επιχειρησιακή λογική του συστήματος (REST Services και εφαρμογή UI) και στη συνέχεια θα μεταφερθούν στο G – cloud της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ. Επίσης, στο πλαίσιο του έργου αυτού επεκτείνεται το σύστημα της Απογραφής ώστε να υποστηρίξει το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας που θεσμοθετήθηκε με τον νόμο 4440/2016. Κατά την κυβέρνηση, το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας αποσκοπεί «αφενός στη βέλτιστη αξιοποίηση και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες, αφετέρου στη διευκόλυνση των υπαλλήλων να ενισχύσουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους, να αποκτήσουν εμπειρία σε θέσεις διαφόρων υπηρεσιών και να προωθήσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους». Ετσι, στις 23.8.2017 το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης ενέκρινε το υπ. αρ. 5/20.7 /2017 Πρακτικό της συνεδρίασης της αρμόδιας Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου αναφορικά με το έργο «Υλοποίηση Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας και Ψηφιακών Οργανογραμμάτων Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου». Κατακύρωσε το έργο σε εταιρεία πληροφορικής, στη συνολική τιμή των 68.063,60 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ – πρόκειται για δαπάνη η οποία θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2017/ 2018. Το πληροφοριακό σύστημα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου θεωρείται, εκτός από εργαλείο χάραξης πολιτικής, και εργαλείο απλοποίησης διαδικασιών για κάθε Διεύθυνση Προσωπικού. Σύμφωνα με τους ειδικούς, παρέχει όλα τα απαραίτητα δεδομένα και εφαρμογές για την αποτελεσματικότερη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού. Οπως σημειώνεται άλλωστε στην ιστοσελίδα του (https://apografi.gov.gr), το Μητρώο στηρίζεται στην ψηφιοποίηση της πληροφορίας στην πηγή και εισάγει ηλεκτρονικές διαδικασίες στη διαχείριση του ανθρωπίνου δυναμικού στο σύνολο του δημόσιου τομέα. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης επιδιώκει ως το τέλος του χρόνου να έχει βάλει σε ρότα την υπόθεση των μετατάξεων με το νέο σύστημα κινητικότητας. Παράλληλα, η κινητικότητα θα γίνει ο πολιορκητικός κριός για να πείσει η κυβέρνηση τους δημοσίους υπαλλήλους να συμπληρώσουν τα έντυπα αξιολόγησης στον δημόσιο τομέα. Με δεδομένη την αρνητική υποδοχή του συστήματος αξιολόγησης από τους δημόσιους υπαλλήλους, προωθείται η θεσμοθέτηση της σύνδεσης κινητικότητας με την αξιολόγηση του προσωπικού – αν δεν έχουν μετάσχει στη διαδικασία αξιολόγησης οι υπάλληλοι δεν θα μπορούν να ζητήσουν μετάταξη κ.ο.κ.

Πάντως, η υπουργός κυρία Ολγα Γεροβασίλη, σε κάθε ευκαιρία, μιλά για μεγάλες μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση και προβάλλει ως κομβικής σημασίας την κινητικότητα. Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος που, σε ομιλία της σε πολιτική εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ, στα μέσα Ιουλίου, έθετε ως εξής το τρίπτυχο των αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση στο πλαίσιο του νέου συστήματος κινητικότητας: Εχουν ολοκληρωθεί οι νέοι οργανισμοί των υπουργείων, οι οποίοι θα μετατραπούν για πρώτη φορά σε ψηφιακούς, ώστε να μπορεί να γνωρίζει ο κάθε πολίτης τη δομή και τη διάρθρωση της δημόσιας διοίκησης

Με τη λειτουργία του Ηλεκτρονικού Συστήματος για την κινητικότητα θα τερματιστεί «ένα απαρχαιωμένο σύστημα αποσπάσεων και μετατάξεων, που έτρεφε το πελατειακό κράτος. Βάζουμε τελεία στον πελατειακό παρασιτισμό»

Ετοιμάζεται μητρώο διαδικασιών στους φορείς της δημόσιας διοίκησης, με στόχο τον ουσιαστικό ανασχεδιασμό των επιχειρησιακών διαδικασιών και τελικά την απλοποίησή τους Παναγιώτα Μπίτσικα

