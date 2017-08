Αύγουστος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την μηνιαία επιδότηση για την παροχή internet σε όλους τους πρωτοετείς φοιτητές που θα εγγραφούν φέτος στα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, ανακοινώνουν την Παρασκευή από κοινού ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς και ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου.

Συνολικά οι φετινοί εισακτέοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ανέρχονται σε 74.511, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Παιδείας. Το κόστος του προγράμματος δεν είναι ακόμα γνωστό. Το πρόγραμμα θα ανακοινωθεί σήμερα Παρασκευή, στις 9:30 το πρωί, από τους υπουργούς Ψηφιακής Πολιτικής Νίκο Παππά και Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου.

