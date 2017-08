Αύγουστος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Tο σώμα μας έχει τη δική του φωνή και αντιλαμβάνεται ό,τι μας συμβαίνει. Όπως είναι φυσικό και η κακή ψυχολογία «χτυπάει» το σώμα μας. Πού χτυπάει; Η ακαμψία του σώματος αντιπροσωπεύει την ακαμψία του νου μας. Ο φόβος μας κάνει να παραμένουμε στον παλιό τρόπο συμπεριφοράς και δυσκολευόμαστε να είμαστε ευέλικτοι. Αν πιστεύουμε πως υπάρχει «ένας μόνον τρόπος» για να κάνουμε κάτι, συχνά νιώθουμε τους εαυτούς μας «πιασμένους». Τα γόνατα όπως και ο σβέρκος, προσδιορίζουν την ευελιξία του κάθε ατόμου. Εκφράζουν την υποχώρηση και την περηφάνια το εγώ και την ισχυρογνωμοσύνη. Πολλές φορές, όταν προχωράμε προς τα εμπός φοβόμαστε ότι θα λυγίσουμε και θα υποχωρήσουμε και τότε γινόμαστε αδιάλλακτοι. Αυτό σκληραίνει τις κλειδώσεις. Επιθυμούμε να πάμε μπροστά, όμως δεν θέλουμε να αλλάξουμε τις συνήθειές μας. Γι αυτό τα γόνατα χρειάζονται πολύ χρόνο για θεραπευτούν, επειδή εμπλέκεται το εγώ μας, η περηφάνια και ευθύτητά μας. Το υπερβολικό βάρος αντιπροσωπεύει την ανάγκη για προστασία. Επιζητούμε προστασία από τις πληγές, την ταπείνωση, την κριτική, την κακομεταχείριση, τη σεξουαλικότητα και τις σεξουαλικές παρενοχλήσεις, από ένα φόβο για τη ζωή γενικά. Αν αρχίσουμε να κάνουμε «δίαιτα» στις αρνητικές σκέψεις, το βάρος μας θα ρυθμιστεί από μόνο του.

Η πλάτη αντιπροσωπεύει το σύστημα της στήριξής μας. Όταν έχουμε προβλήματα με τη μέση μας, αυτό σημαίνει συνήθως πως νιώθουμε ότι δεν μας στηρίζει κανείς. Πολύ συχνά έχουμε την πεποίθηση πως τα μόνα στηρίγματα στη ζωή είναι η δουλειά, η οικογένεια ή ο σύντροφός μας. Στην πραγματικότητα έχουμε απόλυτη στήριξη από το σύμπαν, από την ίδια τη ζωή. Η ζωή γίνεται σκληρή μερικές φορές. Πολλές φορές αισθάνεστε συναισθηματικά σκαμπανεβάσματα και αλλαγές της ψυχικής σας διάθεσης!Το ξέρατε ότι τα συναισθήματα μπορούν να επηρεάσουν της σωματική σας υγεία; Η Δρ Σούζαν Βαβέλ, μία ψυχολόγος που ειδικεύεται στον ψυχικό τραυματισμό που προκαλείται από την κατάθλιψη, έγραψε στο Psychology now, «Μελέτες έχουν δείξει ότι ο χρόνιος πόνος μπορεί να μην προέρχεται μόνο από τη σωματική βλάβη, αλλά και από το άγχος που πηγάζει μέσα από τα συναισθηματικά ζητήματα.» «Συχνά, πόνοι στο σώμα μπορούν και προειδοποιούν ένα άτομο ώστε να αλλάξει κάποιες συναισθηματικές καταστάσεις της ζωής του», συνέχισε. Λοιπόν, τι θα μπορούσαν οι διάφοροι πόνοι στο σώμα να σημαίνουν; Ας το κοιτάξουμε: Περιοχές πόνου του σώματος και τα αντίστοιχα συναισθήματα που τους δημιουργούν: 1. Πόνος στο κεφάλι σας. Πόνος στο κεφάλι σας, όπως έντονος πονοκέφαλος και ημικρανίες, μπορεί να προκληθεί από το άγχος και την ένταση της καθημερινής ζωής. Να έχετε πάντα λίγο χρόνο την ημέρα, κάθε μέρα για να χαλαρώνετε. Κάντε κάτι που θα διώξει την πολύ την ένταση. 2. Πόνος στο λαιμό σας. Αίσθημα πόνου στον αυχένα σας; Ο πόνος στο λαιμό σας είναι μια ένδειξη ότι δυσκολεύεστε να συγχωρέσετε άλλους ανθρώπους, ή ακόμα και τον ίδιο σας τον εαυτό. Εάν αισθάνεστε πόνο στο λαιμό, να εξετάσετε τα πράγματα που αγαπάτε για τον εαυτό σας και τους άλλους. Συνειδητά να εργαστείτε προς τη συγχώρεση. 3. Ο πόνος στους ώμους σας. Ο πόνος στους ώμους σας μπορεί να δείχνει ότι κουβαλάτε πάνω σας μια μεγάλη συναισθηματική επιβάρυνση.Τότε είναι καλό να εστιάσετε πάνω σε κάποια προληπτική επίλυση των προβλημάτων καθώς και τη διανομή του βάρους που σας επιβαρύνει σε άλλους ανθρώπους στη ζωή σας που πραγματικά νοιάζονται για εσάς! 4. Ο πόνος στο πάνω μέρος της πλάτης σας. Εάν αισθάνεστε πόνο στο πάνω μέρος της πλάτης σας, πιθανώς να αντιμετωπίζετε την έλλειψη συναισθηματικής στήριξης. Ίσως να νιώθετε πως δεν αξίζετε την αγάπη ή ακόμα και να καταπιέζετε τα συναισθήματα της αγάπης σας προς κάποιο πρόσωπο. 5. Ο πόνος στο κάτω μέρος της πλάτης σας. Κάτω οσφυαλγία μπορεί να σημαίνει ότι έχετε μεγάλη ανησυχία για τα χρήματα ή σας λείπει έντονα η συναισθηματική υποστήριξη. Μπορεί να είναι μια καλή στιγμή για να ζητήσετε μια αύξηση ή να εξετάσετε ένα οικονομικό πρόγραμμα για σας που θα σας βοηθήσει να αξιοποιήσει τα χρήματα λίγο καλύτερα. (μακρυά από δάνεια) 6. Πόνος στους αγκώνες σας. Πόνος στους αγκώνες σας έχει να κάνει με την αντίσταση που βάζετε στις μεγάλες αλλαγές της ζωής σας. Αν τα χέρια σας τα αισθάνεστε σκληρά, τότε ίσως είστε σκληρός και ψυχρός απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Μπορεί να έφτασε ο καιρός να σκεφτείτε έξυπνους συμβιβασμούς για να πηγαίνετε τουλάχιστον με τη ροή της ζωής σας και όχι κόντρα. 7. Πόνος στα χέρια σας. Απλώνεις τα χέρια σου για να αγγίζεις τους άλλους ώστε να συνδεθείς μαζί τους. Εάν αισθάνεστε πόνο στο χέρι, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι είστε απόμακροι και πως δύσκολα κάνετε νέους φίλους. Προσπαθήστε να είστε ανοιχτοί σε νέες φιλίες. Πάρτε το μεσημεριανό γεύμα μαζί με έναν συνάδελφο από τη δουλειά. Επικοινωνήστε πιο πολύ!

8. Πόνος στα ισχία σας. Αν φοβάστε πολύ την αλλαγή μπορεί να εκδηλωθεί πόνος στα ισχία. Η αναποφασιστικότητα και το δίλημμα μπορεί να αποτελεί επίσης έναν παράγοντα του πόνου αυτού. Εάν έχετε σκεφτεί μερικές μεγάλες ιδέες, ήρθε η ώρα να πάρετε και τις ανάλογες αποφάσεις! 9. Πόνος στα γόνατα. Πόνο στο γόνατο φανερώνουν συνήθως οι πιο μεγάλοι εγωιστές! Χαλάρωσε λοιπόν λίγο… Δεν είσαι μόνος σου στο σύμπαν! Αφιέρωσε λίγο χρόνο για εθελοντισμό. Θυμήσου ότι είσαι θνητός. Είσαι ένας άνθρωπος σαν όλους τους άλλους. 10. Πόνος στους αστραγάλους. Πόνος στους αστραγάλους σας μπορεί να είναι σημάδι πως στερείστε ευχαρίστηση και διασκέδαση. Βάλτε λίγο παραπάνω ένταση και χρώμα στη ζωή σας!Αποφύγετε την μονοτονία. Το αλάτι της ζωής κάνει την καθημερινότητα πιο νόστιμη! 11. Ο πόνος στα πόδια σας. Όποιος βιώνει κατάθλιψη, μπορεί να νιώσει κάποιο πόνο στα πόδια. Η αρνητικότητα μπορεί να εκδηλωθεί με πόνο στα πόδια σας. Ψάξτε για τις μικρές χαρές της ζωής. Βρείτε ένα νέο χόμπι. Χαμογελάστε! Ψάξτε για τη χαρά. therapeftis.blogspot.gr

This entry was posted on Παρασκευή, Αύγουστος 25th, 2017 at 16:02 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.