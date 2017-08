Αύγουστος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τον επαναπατρισμό ράγδων χρυσού αξίας 31 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από δομές φύλαξης τους σε Παρίσι και Νέα Υόρκη, ανακοίνωσε η γερμανική Κεντρική Τράπεζα. Επί της ουσίας η κίνηση του Βερολίνου εφάπτεται στο πρόγραμμα επιστροφής των ράβδων από το 2013. Πριν από λίγους μήνες, περίπου 100 τόνοι χρυσού μεταφέρθηκαν στη χώρα από το Παρίσι. Συνολικά, το πρόγραμμα διήρκεσε τρία χρόνια, φέρνοντας πίσω στην Γερμανία 743 τόνους χρυσού. «Αυτό κλείνει ολόκληρο το σχέδιο αποθήκευσης χρυσού – περίπου τρία χρόνια μπροστά από το χρόνο που επιδιώκουμε», δήλωσε ο Carl-Ludwig Thiele, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της Bundesbank.

Η κεντρική τράπεζα δικαιολόγησε την κίνησή της εξηγώντας πως με την επιστροφή των ράβδων χρυσού, προσβλέπει στην επιστροφή και «της ασφάλειας και της αυτοπεποίθησης» στη γερμανική αγορά και κοινή γνώμη. «Ωστόσο πρόκειται και για μία αναγνώριση πως έχουν αλλάξει οι καιροί: οι Γερμανοί δεν ανησυχούν πια για μία ενδεχόμενη αρπαγή των αποθεμάτων χρυσού από τη Ρωσία, όπως κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου», σχολιάζει το CNN. Άλλωστε γερμανική κεντρική τράπεζα δεν χρειάζεται πια να φυλάει τον χρυσό της στο Παρίσι, για την περίπτωση διμερούς συναλλαγής μεγάλης αξίας. Πλέον και οι δύο χώρες μοιράζονται το ίδιο κοινό νόμισμα. Μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, η Γερμανία αύξησε εκ νέου τα αποθέματα χρυσού. Καθώς η οικονομία της βελτιωνόταν, το Βερολίνο αγόραζε με αμερικανικά δολάρια ράβδους χρυσού και τις αποθήκευε σε θησαυροφυλάκια του εξωτερικού. kontranews

