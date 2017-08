Αύγουστος 25th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από το αντάμωμα Ροδιωτών στις 12 Αυγούστου 2017 από τους μαθητές του Θύμιου και Στέλλας Κυρατζή.

Τιμήθηκαν για την πολυετή προσφορά τους στο χωριό μας. Θύμιος Κυρατζής-Στέλλα Κυρατζή-Βασίλης Προκοπίου.



Οι δάσκαλοι που αγάπησαν και αγαπήθηκαν από τους Ροδιώτες.



Ευθύμιος Πρέβεζας

