Αύγουστος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Φιλοπροοδευτικός Σύλλογος των Απανταχού Τρικωμιωτών «ο Άγιος Αθανάσιος» διοργανώνει τη γνωστή

σε όλους, ΓΙΟΡΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ, με έντονο τοπικό χρώμα και λαογραφικό χαρακτήρα στο Τρίκωμο Γρεβενών και σας προσκαλεί στις 25 & 26, Αυγούστου, ημέρες Παρασκευή και Σάββατο αντίστοιχα στον αύλειο χώρο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου Τρικώμου για ένα διήμερο παραδοσιακό γλέντι!

Ξεκινώντας το μουσικό μας οδοιπορικό από τα ακούσματα των πωγωνίσιων της Ηπείρου, θα περάσουμε τα Βουνά της Πίνδου για να φτάσουμε στις εντόπιες γρεβενιώτικες μελωδίες, του συγκαθιστού και των πατροπαράδοτων γυρισμάτων!

Πρόγραμμα εκδηλώσεων:

Παρασκευή 25/08: Κλαρίνο: ο ηπειρώτης Γιώργος Γιαννακός, Τραγούδι: Νίκη Παπαγεωργίου, Δημήτρης Αχνούλας, Γιώργος Τζάτσος, Βιολί: Θανάσης Πρεμέτης, Ντέφι: Βαγγέλης Ντόντης Σάββατο 26/08: Κλαρίνο: Μιχάλης Παναγούλας, Τραγούδι: Σούλα Δέλλιου, Γιώργος Κρικέλης, Βιολί: Σάκης Κασιάρας, Ντέφι: Βαγγέλης Ντόντης Στις εκδηλώσεις θα εμφανιστούν χορευτικά συγκροτήματα, ενώ το ΚΡΑΣΙ, όπως πάντα, θα προσφέρεται

άφθονο και Δ Ω Ρ Ε Α Ν !



