Αύγουστος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για την κλήρωση των ομίλων του Champions League

Μετά και την ολοκλήρωση των ρεβάνς της Τετάρτης, διαμορφώθηκαν τα γκρουπ δυναμικότητας εν όψει της κλήρωσης της Πέμπτης στο Μονακό για τους ομίλους του Champions League. Ο Ολυμπιακός που προκρίθηκε με δύο νίκες επί της Ριέκα, θα βρίσκεται στο 3ο γκρουπ, το οποίο συμπλήρωσε η Λίβερπουλ.



1ο Γκρουπ

Ρεάλ Μαδρίτης

Μπάγερν Μονάχου

Τσέλσι

Γιουβέντους

Μπενφίκα

Μονακό

Σπάρτακ Μόσχας

Σαχτάρ Ντόνετσκ



2ο Γκρουπ

Μπαρτσελόνα

Ατλέτικο Μαδρίτης

Παρί Σεντ Ζερμέν

Ντόρτμουντ

Σεβίλλη

Μάντσεστερ Σίτι

Πόρτο

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ



3ο Γκρουπ

Νάπολι

Τότεναμ

Βασιλεία

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Αντερλεχτ

Λίβερπουλ

Ρόμα

Μπεσίκτας



4ο Γκρουπ

Σέλτικ

ΤΣΣΚΑ Μόσχας

Καραμπάκ

Σπόρτινγκ Λισαβώνας

ΑΠΟΕΛ

Φέγενορντ

Μάριμπορ

Λειψία in

