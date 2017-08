Αύγουστος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αύγουστος 24 -08-2017 Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Γρεβενών εκφράζει την βαθύτατη θλίψη για την μεγάλη

απώλεια της συναδέλφου Κωσταντίνας Δεληβού. Θερμά συλλυπητήριά στο σύζυγο, την κόρη και τους οικείους της. ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΛΑΣΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΙΖΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Γρεβενών

Διεύθυνση : 6οΔημ. Σχολείο Γρεβενών,

Γρεβενά – 51100

Τηλ. επικοιν. : 6977873057

