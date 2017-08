Αύγουστος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αγωνία τέλος… Στις 10.00 το πρωί σήμερα θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας.

Από την ώρα εκείνη οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να πληροφορούνται τα αποτελέσματα μέσω της ιστοσελίδας του υπουργείου results.it.minedu.gov.gr πληκτρολογώντας: α) τον οκταψήφιο κωδικό αριθμό τους, β) τα τέσσερα αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων (Επώνυμο – Όνομα -Πατρώνυμο – Μητρώνυμο). Ταυτόχρονα, τα αποτελέσματα θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να προωθηθούν στα σχολεία ευθύνης τους, να εκτυπωθούν και να αναρτηθούν οι ονομαστικές καταστάσεις των επιτυχόντων στα Λύκεια, εντός της ίδιας ημέρας.

Επίσης την ίδια ώρα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαγόμενων με τις ειδικές κατηγορίες των αλλοδαπών-αλλογενών (αποφοίτων Λυκείων εκτός Ε.Ε.) και των αποφοίτων Λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών-μελών της Ε.Ε στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα ανωτέρω αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ίδια ιστοσελίδα του Υπουργείου.

