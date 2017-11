Αύγουστος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αυτόματους συμψηφισμούς για περίπου 570.000 φορολογούμενους, οι οποίοι περιμένουν ακόμα στο ακουστικό τους για την επιστροφή φόρου εισοδήματος, φέρνει ο ΕΝΦΙΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΑΑΔΕ μέσα στο Σεπτέμβριο και πριν εκπνεύσει η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ, θα προχωρήσει σε αυτόματους συμψηφισμούς, υλοποιώντας το σχεδιασμό, που προβλέπει ότι ως το τέλος του έτους θα έχει δημιουργηθεί περιβάλλον αυτοματοποιημένων διαδικασιών κεντρικών συμψηφισμών. Η διαδικασία του συμψηφισμού αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πριν την 29η Σεπτεμβρίου όταν λήγει η προθεσμία για την καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου. Το μόνο… παρήγορο γι’ αυτούς τους 570.000 φορολογούμενους, που περιμένουν επιστροφή φόρου, είναι ότι δεν θα χρειαστεί να στηθούν στην ουρά της εφορίας για να συμψηφίσουν τα ραβασάκια του ΕΝΦΙΑ με την επιστροφή που δικαιούνται εφόσον όλα σχεδιάζεται να γίνουν αυτόματα.

Από αυτούς τους αυτόματους συμψηφισμούς θα εξαιρεθούν οι σύζυγοι, όπου ο ένας αναμένει επιστροφή φόρου κι ο άλλος θα πρέπει να πληρώσει φόρο ακινήτων, καθώς η εφαρμογή του Taxis δεν μπορεί να υποστηρίξει συμψηφισμό μεταξύ τους. Σε αυτή την περίπτωση οι πολίτες θα πρέπει να επισκεφθούν την Εφορία προκειμένου να υποβάλλουν αίτημα συμψηφισμού. Τώρα, αν η οφειλή για ΕΝΦΙΑ είναι μεγαλύτερη από την επιστροφή φόρου, το ποσό που θα απομείνει μετά την αφαίρεση της επιστροφής από τον ΕΝΦΙΑ θα πρέπει να εξοφληθεί. Αν η οφειλή για ΕΝΦΙΑ είναι μικρότερη από την επιστροφή φόρου, το υπερβάλλον ποσό θα πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο φορολογούμενος. Τέλος, αν ο φορολογούμενος που δικαιούται επιστροφής δεν έχει οφειλή για ΕΝΦΙΑ τότε μετά το πέρας των συμψηφισμών τον Σεπτέμβριο το συνολικό ποσό της επιστροφής αναμένεται να πιστωθεί στον τραπεζικό του λογαριασμό. Γιώργος Παππούς – iefimerida

