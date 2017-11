Αύγουστος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Απειλητική επιστολή στον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου, εστάλη από αγνώστους στο mail του. «Λοιπόν βρωμότουρκε πρόσεξε καλά τι κάνεις στα παιδιά μας και πώς συμπεριφέρεσαι απέναντι στα σχολεία μας γιατί να ξέρεις θα έρθω με καμιά 500 άτομα και θα σε γ@@@@@@@@. Μαγκιές σε εμάς δεν έχει… Ξέρουμε που μένεις, έχουμε βρει όλα σου τα στοιχεία… Φρόντισε να γίνονται προσευχές καθημερινά στα σχολεία, να τραγουδούν τα παιδιά μας τον Εθνικό Υμνο και μάθετε στα παιδιά μας για το μαγικό 1821 που καθαρίσαμε τους ουστουρο μούστουρ γκουλούμ σουλούμ… Εχουμε όλα τα μέσα και τα χρήματα… φιλική συμβουλή… », αναφέρει η επιστολή. Σύμφωνα με το bloko.gr το οποίο και τη φέρνει στο φως, η επιστολή εστάλη στις 13 Αυγούστου στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του υπουργού Παιδείας.

Ο κ. Γαβρόγλου δεν θέλησε όπως σημειώνεται να υποβάλει μήνυση, δήλωσε ωστόσο ότι επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή εκτιμάται ότι η απειλητική επιστολή συντάχθηκε από τον ίδιο δράστη που πολύ πρόσφατα απέστειλε εσώκλειστο μέσα σε φάκελο στον πρόεδρο του ΣτΕ. Η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας Με επιστολή της η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει το απειλητικό email κατά του υπουργού Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι: «Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει πάντοτε απερίφραστα κάθε βίαιη ενέργεια από όπου και εάν προέρχεται».

