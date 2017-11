Αύγουστος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Β2885-21/8/2017) οι αποφάσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη για την επιλογή είδους σύμβασης και τον γεωγραφικό προσδιορισμό θαλασσίων περιοχών στη δυτική Ελλάδα (Ιόνιο) και την Κρήτη, για παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Όπως φαίνεται στους χάρτες που περιλαμβάνονται στις αποφάσεις του κ. Σταθάκη, οι υπό παραχώρηση περιοχές είναι στο Ιόνιο πέλαγος βορείως της Κεφαλονιάς, δυτικά της Λευκάδας και δυτικά της Κέρκυρας, και στην Κρήτη, δυτικά και νοτιοδυτικά της νήσου. Το σχετικό ΦΕΚ (Τεύχος Β, Αρ. Φύλλου 2885 της 21/8/2017)



in.gr

