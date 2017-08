Αύγουστος 24th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο τουρνουά «Ακρόπολις»



Ένα τρίποντο του Γκεόργκε Τσιντσάντζε στα 16,8» υποχρέωσε σε ήττα την Eθνική με 72-71, στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών της στο Τουρνουά «Ακρόπολις», κόντρα στη Γεωργία. Η άμυνά των παικτών του Κώστα Μίσσα δεν ήταν αυτή που έπρεπε, ο Σερμαντίνι (23π.) έκανε πάρτι στη ρακέτα, ενώ στο σετ παιχνίδι δεν ήταν παραγωγική η «γαλανόλαυκη» με χαμηλό νούμερο σε ασίστ. Τα 3/25 τρίποντα (12% ευστοχία!) αποτελούν… καμπανάκι, καθώς και η εν γένει παρουσία της, εν όψει του Ευρωμπάσκετ που αρχίζει σε 8 ημέρες (31/8). Ελαφρύς αποδείχτηκε ο τραυματισμός του Παπανικολάου στην 3η περίοδο, με τον διεθνή φόργουορντ να επιστρέφει στο παρκέ περίπου δυόμιση λεπτά πριν τη λήξη. Ο Παπανικολάου ήταν και ο πρώτος σκόρερ της εθνικής με 15 πόντους, 4 ριμπάουντ, ενώ 14 πρόσθεσε ο Γιώργος Πρίντεζης που είχε και 8 ριμπάουντ. Καλάθης και Σλούκας είχαν από 12 πόντους.

Με πολιτικά από τον πάγκο της εθνικής παρακολούθησε το παιχνίδι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ενώ στο ΟΑΚΑ είχε μεταβεί με το πούλμαν της εθνικής. Ο “Greek Freak” θέλει να βρίσκεται κοντά στην εθνική ομάδα μέχρι να αναχωρήσει για το Μιλγουόκι. Εκτός δωδεκάδας έμεινε ο Δημήτρης Αγραβάνης. Ο 23χρονος φόργουορντ υποβλήθηκε την Τετάρτη (23/8) σε μαγνητική, με τα αποτελέσματα να αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Εκτός δωδεκάδας έμεινε και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Η Γεωργία παρατάχτηκε χωρίς τον Ζάζα Πατσούλια (γόνατο), ο οποίος σύμφωνα με τον Ηλίας Ζούρο, δεν αποκλείεται να απουσιάσει από το Ευρωμπάσκετ. Μονόλογος της εθνικής ήταν το πρώτο δεκάλεπτο, με τους Καλάθη, Σλούκα, Παπαγιάννη, Πρίντεζη και Παπανικολάου να ξεκινούν στην πεντάδα (Ντίξον, Τσιντσάντζε, Σερμαντίνι, Μαρκοϊσβίλι και Σενγκέλια για τη Γεωργία). Μετά το 6-6 (ο Σερμαντίνι είχε πετύχει και τους 6 πόντους της Γεωργίας), η εθνική έτρεξε και ξέφυγε με 14-6 χάρη σε 6 πόντους του Καλάθη. Μέχρι το 18-8 στο 10ο λεπτό, Σλούκας και Παπανικολάου είχαν από 4 πόντους, ενώ Σερμαντίνι και Σενγκέιλα μετρούσαν από 2 φάουλ. Η Εθνική είχε πάρει 6 πόντους από τη γραμμή του φάουλ, ενώ μετρούσε 0/3 τρίποντα (0/5 η Γεωργία). Η εθνική ξέφυγε και με +14, 27-13, με 5 σερί πόντους του Πρίντεζη. Στη συνέχεια, όμως η άμυνά της που δεν αντιμετώπιζε πρόβλημα μέχρι εκείνη τη στιγμή άρχισε να παρουσιάζει κενά, ενώ έδειξε ανέτοιμη και στο σετ παιχνίδι. Ο Ηλίας Ζούρος έδωσε εντολή να τροφοδοτείται ο Σερμαντίνι στη ρακέτα, με τον Γεωργιανό σέντερ να είναι ο βασικός αρωγός ενός επιμέρους σκορ 3-13, χάρη στο οποίο η ομάδα του μείωσε σε 30-26 (από το 27-13). Ο Μπουρούσης πέρασε στη θέση του Μπόγρη στο «5», αλλά η Γεωργία διεύρυνε το επιμέρους σκορ σε 3-15, 30-28, με τον Κώστα Παπανικολάου να ευστοχεί για 3 από τη γωνία, 33-28 (13π. στο α΄ μέρος). Ο ίδιος βγήκε στον αιφνιδιασμό, μετά από κλέψιμο του Γιάννη Μπουρούση για να κερδίσει με μαεστρική ενέργεια το γκολ φάουλ, 35-30. Το τρίποντο του Μαρκοϊσβίλι έφερε στο καλάθι και πάλι τη διαφορά, 35-33, ενώ ο Μπουρούσης νίκησε τη γραμμή των ψηλών της Γεωργίας, μετά από λάθος στην επαναφορά στην τελευταία επίθεση για το σκορ ημιχρόνου, 37-33. Με 4 πόντους του Σερμαντίνι και λέι απ του Τσιντσάντζε, η Γεωργία προσπέρασε 37-39. Παπαγιάννης και Πρίντεζης έφεραν εν συνεχεία το παιχνίδι στα ίσα, 41-41. Σε προσπάθεια για διείσδυση ο Παπανικολάου τραυματίστηκε στο πόδι και αποχώρησε στον πάγκο. Η εθνική έδειχνε να έχει πρόβλημα στην προσωπική άμυνα, ενώ δεν έπαιζε ομαδικά με χαμηλό νούμερο στις ασίστ. Ακόμη και με τον Σερμαντίνι εκτός για ένα διάστημα, οι Γεωργιανοί έβρισκαν τρόπο να προσπερνούν, την ώρα πάντως που ο Μίσσας έκανε τη μία αλλαγή μετά την άλλη και δοκίμαζε σχήματα. Μετά το κάρφωμα του Μπόγρη, ο Σενγκέιλα διαμόρφωσε το 50-51. Με 2 βολές ο Μπιτάτζε «εγραψε» το 50-53 για το 52-53 στο 30ο λεπτό, με 2 βολές του Κώστα Σλούκα. Η εθνική βελτίωσε την άμυνα, πήρε ριμπάουντ, έτρεξε στον αιφνιδιασμό και ξέφυγε με 65-56 (Παπαπέτρου, Καλάθης). Ο Μπουρούσης επέστρεψε στη θέση του Μπόγρη, αλλά 3 λεπτά πριν το τέλος, η Γεωργία βρισκόταν στο -3, 67-64. Ο Παπανικολάου μετά την παγοθεραπεία επέστρεψε προσωρινά, αλλά ενώ το σκορ ήταν 71-69, ο Τσιντάντζε με τρίποντο έδωσε προβάδισμα ενός πόντου, 71-72, στη Γεωργία, υποχρεώνοντας τον Μίσσα να καλέσει τάιμ άουτ, στα 16.8 δεύτερα. Ο Πρίντεζης αστόχησε στην τελευταία επίθεση, με αποτέλεσμα μία ακόμη ήττα, μετά από αυτή με μεγάλη διαφορά από τη Σερβία, στο τουρνουά του Βελιγραδίου.

Τα δεκάλεπτα: 18-8, 37-33, 52-53, 71-72 ΕΛΛΑΔΑ (Κώστας Μίσσας): Καλάθης 12 (0/6 τρίπ.), Μπουρούσης 6 (6 ριμπ.), Σλούκας 12 (0/6 τρίπ.), Παππάς 2, Παπαγιάννης 2, Πρίντεζης 14 (1 τρίπ., 8 ριμπ.), Παπανικολάου 15 (1), Μάντζαρης, Παπαπέτρου 6 (1), Μπόγρης 2, Αντετοκούνμπο, Μήτογλου ΓΕΩΡΓΙΑ (Ηλίας Ζούρος): Ντίξον 4, Γκαμκρελίτζε, Μπόισα, Τσιντσάντζε 13 (1/5 τρίπ.), Σερμαντίνι 23 (9/12 δίπ., 5/5 βολ., 8 ριμπ.), Σανάτζε 5 (1), Μαρκοϊσβίλι 9 (3), Μπερισβίλι, Σενγκέλια 14 (4/15 σουτ, 11 ριμπ., 4 ασ.), Μπιτάτζε 4, Λονταρίτζε in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

