Αύγουστος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Επιστροφή του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League! Ο ΟΣΦΠ κέρδισε με 1-0 απόψε την Ριέκα μέσα στην Κροατία με σκόρερ τον Μάρκο Μάριν στο 25′ και έτσι θα βρίσκεται στην κλήρωση της Πέμπτης για την φάση των ομίλων, με τα έσοδα που περιμένει πια να υπολογίζονται περίπου 30 εκατ.ευρώ. Αυτή θα είναι η 18η συμμετοχή της ομάδας του Πειραιά σε ομίλους του Champions League. Στο 25′ ο Καρσελά έκλεψε την μπάλα, ο Οφόε την έκανε δική του, κέρδισε αρκετά μέτρα κουβαλώντας την και την κατάλληλη στιγμή τροφοδότησε τον Μάριν – ο οποίος είχε κάνει εξαιρετική κίνηση από την αριστερή πλευρά – με αποτέλεσμα να ευστοχήσει στο πλασέ και να ανοίξει το σκορ. Φοβερό παιχνίδι από τον Οφόε, εξαιρετικός τόσο επιθετικά όσο και στο ανασταλτικό κομμάτι ο Καρσελά, ουσιαστικός ο Μάριν, πολύ καλός και ο Ρομαό! «Βράχος» στην άμυνα ο Ρέτσος, έδεσε καλά με τον Βούκοβιτς και έδειξαν ότι μόλις βρεθούν ακόμη καλύτερα θα αποτελέσουν ένα εξαιρετικό δίδυμο ενώ και ο Καπίνο όπου χρειάστηκε φώναξε «παρών». ΡΙΕΚΑ (Ματίας Κεκ): Σλούγκα (51′ Πρσκάλο), Μάρτιτς, Ζούπαριτς, Έλεζ, Βέσοβιτς, Μπράνταριτς (77′ Ματέι), Μάλες, Γκόργκον (61′ Κβρζιτς), Μίσιτς, Έμπερ, Γκαβράνοβιτς. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μπέσνικ Χάσι): Καπίνο, Ελαμπντελαουί, Ρέτσος, Βούκοβιτς, Κούτρης (61′ Φιγκέιρας), Ρομαό (80′ Φορτούνης), Ζιλέ, Οφόε, Μάριν (66′ Σεμπά), Καρσελά, Μπεν. Γκολ: 25′ Μάριν ΤΟ ΓΚΟΛ



Η δήλωση του προέδρου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, για την πρόκριση στους ομίλους του UEFA Champions League: «Ο Ολυμπιακός γύρισε εκεί που ανήκει. Στην Ευρωπαϊκή ελίτ. Είναι μια σπουδαία επιτυχία για τον Θρύλο και συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Εύχομαι καλή επιτυχία και στις υπόλοιπες ομάδες και να καταφέρουν όλες να προκριθούν». iefimerida.gr

