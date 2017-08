Αύγουστος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Πρόκειται για το πιο δημοφιλές κρέας στην αγορά σήμερα, ποιοτικό, φίνο και πανάκριβο, με την τιμή του να φτάνει τα 500 ευρώ το κιλό. Αυτό σημαίνει, αφενός, ότι δεν θα το βρείτε εύκολα, αφετέρου ότι ενδεχομένως να σας παραπλανήσουν πολλές φορές γύρω από αυτό. Ας δούμε πέντε διαδομένους μύθους, για να ξέρουμε τι ισχύει και τι όχι γύρω από αυτό το πολυτελές ιαπωνικό μοσχάρι, που προέρχεται από 4 κύριες ράτσες Wagyu, που εκτρέφονται και μεγαλώνουν με συγκεκριμένους κανόνες στην περιφέρεια Hyogo, με… μασάζ και καλής ποιότητας γρασίδι.

Μύθος #1: το μοσχάρι Kobe προέρχεται μόνο από το Kobe της Ιαπωνίας

Kobe είναι όντως μια πόλη της Ιαπωνίας στην επαρχία Hyogo, διάσημη για την ποιότητα του Wagyu (η σωστή ονομασία για το ιαπωνικό μοσχάρι), αλλά αντιπροσωπεύει λιγότερο από 1% όλων των ιαπωνικών μοσχαρίσιων κρεάτων. Στην πραγματικότητα, το κρέας αυτό προέρχεται από σχεδόν όλες (47 στον αριθμό) τις επαρχίες της Ιαπωνίας και πριν το 2012 δεν εξαγόταν.



Μύθος #2: το kobe-style κρέας είναι το ίδιο

Αυτό δεν ισχύει. Μπορεί κάποιος να εκτρέφει μοσχάρια ώστε να έχουν μια υψηλή αναλογία λίπους-μυών, αλλά η γεύση τους και πάλι θα ωχριά μπροστά στο αυθεντικό Wagyu. Το Kobe-style είναι ουσιαστικά μια κοντινή εκδοχή του Kobe, που θα βρει κάποιος στη Μεγάλη Βρετανία και την Αμερική, όπου εισήγαγαν βοοειδή της ράτσας από την Ιαπωνία, αναπαράγοντας τις συνθήκες ανατροφής τους στις φάρμες.

Μύθος #3: οι κτηνοτρόφοι δίνουν μπίρα στα μοσχάρια Wagyu

Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί τον κανόνα. Οι φήμες ότι οι ιαπωνικές αγελάδες παχαίνουν με μπίρα, σάκε και μασάζ είναι λίγο υπερβολικές. Ιστορικά, ένα μικρός μέρος της βιομηχανίας Wagyu χρησιμοποίησε την μπίρα ή το σάκε για να ανοίξει την όρεξη του ζώου τους πιο θερμούς μήνες, αλλά η πρακτική αυτή είναι περιορισμένη σε ένα μικρό ποσοστό.



Μύθος #4: όλα τα Wagyu είναι ελευθέρας βοσκής και τρέφονται με χορτάρι

Στην πραγματικότητα, ισχύει το αντίθετο. Οι περισσότερες αγελάδες ακολουθούν μια διατροφή πλούσια σε σιτηρά και κινούνται πολύ λίγο –δύο μυστικά για την αναλογία λίπους και μυών που σχηματίζεται. Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι δεν τρέφονται με χορτάρι, όπως όλες οι αγελάδες.

Μύθος #5: έχει πολλά λιπαρά και μας κάνει κακό

Η αλήθεια είναι πως αποτελεί ένα πολύ λιπαρό κρέας, γι’ αυτό άλλωστε και είναι τόσο λαχταριστό και νόστιμο. Σύμφωνα, όμως, με μελέτες, η χοληστερόλη και το λίπος από τη διατροφή δεν είναι οι διατροφικοί κίνδυνοι που πίστευαν κάποτε οι διατροφολόγοι. Πέραν αυτού, το Wagyu περιέχει περισσότερα μονοακόρεστα λιπαρά από άλλα μοσχαρίσια κρέατα, τα οποία εντάσσονται στα «καλά» λιπαρά. clickatlife loading…

