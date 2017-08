Αύγουστος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αναρτήθηκαν στο site του ΟΑΕΔ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης ανέργων του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 δήμους (Β’ κύκλος). Ειδικότερα, αναρτήθηκαν για 3.494 θέσεις πλήρους απασχόλησης οι πίνακες για τους προσωρινούς επιτυχόντες τους προσωρινούς επιλαχόντες και τους προσωρινούς αποκλειόμενους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την πορεία της αίτησης τους όπως και για τη μοριοδότησή τους από το Μητρώο Ανέργων μέσω του e-Services IIS στην καρτέλα της αντίστοιχης αίτησης τους και από τους πίνακες κατάταξης με τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησης τους.

Οι αποκλειόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τους λόγους αποκλεισμού τους, από τον Πίνακα Αποκλειομένων. Οι ενδιαφερόμενοι που κατατάσσονται στους πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων, έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το σύνολο της μοριοδότησής τους όσον αφορά την προτίμησή τους με το κριτήριο της εντοπιότητας, καθώς επίσης και για το σύνολο της μοριοδότησής τους όσον αφορά τις προτιμήσεις τους χωρίς το κριτήριο της εντοπιότητας.

Τυχόν αιτιολογημένες ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων των παραπάνω πινάκων μπορούν να υποβληθούν εντός 3 εργάσιμων ημερών από την επομένη της έκδοσης των προσωρινών αποτελεσμάτων, δηλαδή από την Τετάρτη 23-8-2017 στις 10.00 το πρωί έως και τη Παρασκευή 25-8-2017 στις 12.00 το μεσημέρι. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να βρουν όσοι ενδιαφέρονται στο site του ΟΑΕΔ.

