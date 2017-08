Αύγουστος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Η Νομαρχιακή Διοικούσα Επιτροπή Γρεβενών της Νέας Δημοκρατίας , εκφράζει την βαθύτατη θλίψη για την μεγάλη απώλεια της Κωσταντίνας Δεληβού.

Θερμά συλληπητήριά στο σύζυγο την κόρη και τους οικείους της.

Για τη ΝΟΔΕ Γρεβενών Λεωνίδας Τεντόγλου Πρόεδρος ΝΟΔΕ Γρεβενών

