Αύγουστος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Tο Σάββατο 19 Αυγούστου ακόμη ένας εργαζόμενος δεν επέστρεψε από τη δουλειά. Δύο μικρά παιδιά έμειναν ορφανά. Μια οικογένεια βυθίστηκε στη θλίψη και την οδύνη. Μια κοινωνία προβληματισμένη αναρωτιέται. Τι και ποιος φταίει; Τι έπρεπε να έχει κάνει ο καθένας μας για να μην έχει συμβεί; Και τώρα, τι πρέπει να κάνουμε;. Όπως επεσήμανε το Εργατικό Κέντρο Κοζάνης, ο θάνατος στην εργασία δεν είναι ούτε ατύχημα, ούτε δυστύχημα. Και η μη τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, δεν είναι ούτε παράλειψη, ούτε αμέλεια. Είναι πρόθεση. Η εντατικοποίηση της δουλειάς, η μείωση του έμπειρου προσωπικού και η μη αναπλήρωση του, δημιουργούν υπόβαθρο για αύξηση των ατυχημάτων. Η χρησιμοποίηση κακοπληρωμένων και ανεκπαίδευτων εργολαβικών εργαζομένων είναι ένας παράγοντας που αυξάνει τα ατυχήματα. Και γίνονται όλο και συχνότερα τελευταία.

Η έλλειψη προσωπικού και ελέγχων, οδηγεί σε καταστρατήγηση των κανόνων. Η επικέντρωση της προσοχής στη δημοσιονομική προσαρμογή, δε μπορεί να αφήνει την κοινωνία και την εργασία απροστάτευτη. Ο ΣΕΠΕ χρειάζεται να δει όχι μόνο την αδήλωτη εργασία, που ζητούν οι δανειστές, αλλά και τις συνθήκες εργασίας, τα δικαιώματα των εργαζομένων. Από τη μεγάλη και δημόσια ΔΕΗ, όπως τη θέλουμε, που από το νόμο είναι υπεύθυνη, απαιτούμε να ελέγχει την εφαρμογή των διατάξεων νόμων και των κανονισμών όχι μόνο από τους εργαζόμενους της, αλλά και από τους συνεργάτες της (εργολάβους και υπεργολάβους). Από την κυβέρνηση διεκδικούμε, να δομήσει και να στελεχώσει τις υπηρεσίες της που είναι επιφορτισμένες με την παρακολούθηση της τήρησης των κανόνων. Πάγιο αίτημα για την περιοχή μας, στην οποία ακόμη στηρίζεται ο ενεργειακός εφοδιασμός της χώρας, είναι να υπάρχει μόνιμη εγκατάσταση (στην Πτολεμαΐδα) κλιμακίου της Διεύθυνσης Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας αλλά και στελεχωμένης υπηρεσίας του ΣΕΠΕ. Η συχνότητα των «ατυχημάτων» και η σοβαρότητά τους όχι μόνο το δικαιολογεί, αλλά το επιβάλλει. Από τη δικαιοσύνη περιμένουμε να επιμερίσει και να αποδώσει τις ευθύνες σε όλους όσους αφορούν. Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, έχουν υποσχεθεί να βγάλουν τη χώρα από το ζυγό των μνημονίων με την κοινωνία όρθια. Είμαστε σίγουροι και περιμένουμε το πραγματικό ενδιαφέρον τους σε αντίθεση με την αδιαφορία που εισπράξαμε τα προηγούμενα χρόνια. Γραφείο Τύπου ΝΕ ΣΥΡΙΖΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

