Αύγουστος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης



Τις απίστευτες ελλείψεις στα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα καταγγέλλει η ΠΟΕΔΗΝ καθώς όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της περίπου 13.000 καρκινοπαθείς αποκλείονται από θεραπείες. Η Ομοσπονδία αναφέρει ότι συγκεκριμένα ότι «13.000 καρκινοπαθείς αποκλείονται από τις ακτινοθεραπείες κατ΄ έτος λόγω έλλειψης ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων» τονίζοντας ότι

«χρειάζεται η αγορά 50 ακόμη Γραμμικών Επιταχυντών αξίας 100 εκατ. ευρώ για να σώζονται χιλιάδες καρκινοπαθείς και να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής τους». Η Ομοσπονδία κάνει λόγο «για λίστα αναμονής 4 μηνών για ακτινοθεραπείες», για μηχανήματα που είναι για «απόσυρση» και για κενές οργανικές θέσεις εξειδικευμένου προσωπικού που αγγίζουν το 35%. Αναφέρει ότι στην Ελλάδα οι ασθενείς με καρκίνο είναι περίπου 50.000 ανά έτος. Από αυτούς, οι 35.000 ασθενείς χρειάζονται ακτινοθεραπεία. «Ο μεγάλος χρόνος αναμονής για την έναρξη της θεραπείας λόγω έλλειψης ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων και της οικονομικής αδυναμίας προσφυγής στον ιδιωτικό τομέα των καρκινοπαθών, συμβάλουν ώστε τελικά να λαμβάνουν ακτινοθεραπεία μόνο 22.000 κατ’ έτος». Έπειτα από μεγάλη έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ για τα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα των Δημόσιων Νοσοκομείων της Χώρας, η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της ότι: • 13.000 καρκινοπαθείς αποκλείονται από τις ακτινοθεραπείες κατ’ έτος λόγω έλλειψης ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων. Πεθαίνουν με φρικτή ποιότητα ζωής. • Τρία χρόνια πέρασαν από την έγκριση του ΙΣΝ για Δωρεά 10 Ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων στα Νοσοκομεία της Χώρας, σύγχρονων στοχευμένων που προσφέρουν την εξελιγμένη θεραπεία IMRT και λόγω ανικανότητας της κυβέρνησης και των Νοσοκομείων ακόμη δεν τα υποδέχθηκαν για να λειτουργήσουν

• Στη χώρα μας αντιστοιχούν 3 Ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους. Στις χώρες της Ε.Ε. αντιστοιχούν 6 ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα ανά 1 εκατομμύριο κατοίκους • Μεγάλη έλλειψη Τεχνολόγων, Ακτινοθεραπευτών, Ακτινοφυσικών. 35% οι κενές οργανικές θέσεις • Γραμμικοί Επιταχυντές που έφαγαν τα ψωμιά τους • Λειτουργούν Ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα 45 ετών που είναι για απόσυρση. • Τα νοσοκομεία δεν έχουν χρήματα ούτε για την απόσυρση των ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων κοβαλτίου ή καισίου • Ανίκανη η κυβέρνηση και οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων να αναλάβουν πρωτοβουλίες αγοράς ακτινοθεραπευτικών μηχανημάτων με προγράμματα ΕΣΠΑ • Χρυσές δουλειές κάνουν τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία που διαθέτουν Γραμμικούς Επιταχυντές. 4.000ευρώ καλούνται να βάλουν από την τσέπη τους οι καρκινοπαθείς. Εάν δεν έχουν χρήματα, πεθαίνουν με φρικτούς πόνους • Λίστα αναμονής 4 μήνες για ακτινοθεραπείες πάνω από το προσδόκιμο ζωής • Για 100 εκ.ευρώ πεθαίνουν 13.000 κακρινοπαθείς αβοήθητοι. Χρειάζεται η αγορά 50 ακόμη Γραμμικών Επιταχυντών αξίας 100 εκ.ευρώ για να σώζονται χιλιάδες καρκινοπαθείς και να βελτιώνεται η ποιότητα ζωής της. • Που είναι τα χρήματα των αντικαρκινικών εράνων; • Τα Νοσοκομεία δεν διαθέτουν κεντρική μονάδα διάλυσης κυταροστατικών φαρμάκων • Απαράδεκτη Υπουργική Απόφαση Πολάκη με την οποία την διάλυση των κυταροστατικών φαρμάκων την φορτώνονται οι Νοσηλευτές που δεν είναι στα επαγγελματικά τους δικαιώματα. Πόσα άλλα θα φορτωθούν οι πολύπαθοι Νοσηλευτές;» Για την Παρασκευή, 8 Σεπτεμβρίου, παραμονή της έναρξης της ΔΕΘ, η ΠΟΕΔΗΝ έχει εξαγγείλει στάση εργασίας των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία, συγκέντρωση στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και πορεία που θα περάσει από την πόλη και θα καταλήξει στο γραφείο του πρωθυπουργού.

