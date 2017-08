Αύγουστος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Η Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, Βασιλική Κούργια του diatrofi.gr μιλά για τις υπερτροφές που μονοπωλούν το ενδιαφέρον μας τα τελευταία χρόνια κι εξηγεί κατά πόσο είναι θαυματουργές.

Ακούμε συχνά για τις ευεργετικές ιδιότητες ορισμένων τροφών ειδικά τα τελευταία χρόνια και από διάφορες πηγές. Μερικές από τις τροφές αυτές είναι το ελαιόλαδο, η γλυκοπατάτα, τα goji berries, τα σταυρανθή λαχανικά. Ο ακριβής ορισμός που τους έχουν αποδοθεί είναι «superfoods».

Τι πραγματικά είναι αυτές οι υπερτροφές; Είναι όντως τόσο «θαυματουργές» όσο αναφέρουν;



Σύμφωνα με πληθώρα μελετών, πρόκειται για τροφές ή βότανα που έχουν θεραπευτικό χαρακτήρα. Πιο αναλυτικά έχουν αντιοξειδωτικές, αντικαρκινικές ιδιότητες, ενισχύουν την λειτουργία του μεταβολισμού και προάγουν την υγεία. Το βασικό ερώτημα είναι αν τελικά μπορούν να ενταχθούν σε ένα πραγματικό διαιτολόγιο. Η απάντηση είναι ότι μπορούν, αρκεί να συνδυάζονται και με άλλες τροφές που αυξάνουν την ικανότητα του σώματος να απορροφήσει τα θρεπτικά συστατικά. Ένα παράδειγμα είναι η βήτα-καροτίνη στα καρότα και το σπανάκι, μια ουσία η οποία αφομοιώνεται καλύτερα όταν καταναλωθεί μαζί με μια πηγή λίπους, όπως το ελαιόλαδο. Αυτό υπαινίσσεται τα πλεονεκτήματα μιας δίαιτας που βασίζεται σε μια ποικιλία των θρεπτικών τροφών, σε αντίθεση με μια διατροφή βασίζεται αποκλειστικά και μόνο σε μια υπερτροφή. Το συμπέρασμα είναι ότι μια διατροφή που βασίζεται σε εποχιακά τρόφιμα με ποικιλία θρεπτικών στοιχείων, προλαμβάνει αφθονία φρούτων, λαχανικών και βασίζεται στη μεσογειακή διατροφή παραμένει ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλιστεί η πρόσληψη ουσιών για την βελτίωση της υγείας. diatrofi loading…

