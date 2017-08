Αύγουστος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Οι ειδικοί του diatrofi.gr προτείνουν εύκολα γεύματα, τώρα που οι υψηλές θερμοκρασίες δεν μας αφήνουν πολλή όρεξη για μαγείρεμα και ο προϋπολογισμός δεν είναι αρκετός για να τρώμε συνεχώς έξω. Οι υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού μας ταλαιπωρούν σχεδόν καθημερινά και μας κάνουν να αισθανόμαστε άσχημα από τη δυσφορία δίνοντάς μας ένα διαρκές αίσθημα κόπωσης. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, όμως, ειδικά αυτήν την εποχή πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη διατροφή μας, δηλαδή στο τι τρώμε και στο τι πίνουμε. Έτσι, θα πρέπει να συνεχίσουμε να τηρούμε τον βασικό κανόνα των μικρών συχνών γευμάτων, μην παραλείποντας τα σνακ όση ζέστη και αν έχει, ώστε να μην υποκύψουμε σε παγωτάκια και δροσιστικά γλυκά, αλλά κυρίως να μην καταλήξουμε σε βραδινές υπερβολές και υπερφαγίες! Μην ξεχνάτε λοιπόν το πρωινό σας ώστε να ξεκινάει η ημέρα σας σωστά. Αν θέλετε να ξεφύγετε από τα κλασικά, δοκιμάστε να χτυπήσετε στο μπλέντερ γάλα με 1-2 φρούτα επιλογής και 2-3 κουταλιές της σούπας κουάκερ. Μην ξεχάσετε το δεκατιανό σας σνακ και το μεσημέρι καλό θα ήταν να μην επιλέγετε βαριά μαγειρευτά φαγητά, κοκκινιστά και τηγανητά και αυτό γιατί ο οργανισμός επιβαρύνεται με τη διαδικασία της πέψης, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται συμπτώματα δυσπεψίας, υπνηλίας, δυσφορίας και αυξημένης εφίδρωσης.



Μία χωριάτικη σαλάτα με ντομάτα, αγγούρι, πιπεριές, κρίθινα παξιμαδάκια και φέτα χαμηλών λιπαρών ή ένας κρητικός ντάκος με ντομάτα και τυριά χαμηλότερων λιπαρών όπως είναι το κατίκι δομοκού, το ανθότυρο ή η μυζήθρα, είναι ιδανικά για ελαφριά μεσημεριανά γεύματα. Εάν δεν μπορείτε να αποχωριστείτε το κρέας επιλέξτε άλιπα κομμάτια, τα οποία αφού τα μαρινάρετε και τα ψήσετε θα τα συνοδέψετε με ωμή σαλάτα και παξιμαδάκια και φυσικά με ένα δροσιστικό ντρέσιγκ με λίγο ελαιόλαδο, μπαλσάμικο ξύδι, μουστάρδα, αλάτι και πιπέρι. Ειδικά το καλοκαίρι εντάξτε στην διατροφή σας ψάρια που θα σας δώσουν καλά λιπαρά οξέα, όπως είναι ο τόνος και ο σολομός και τα θαλασσινά (χταποδάκι, καλαμάρι, γαρίδες), τα οποία μπορείτε να ψήσετε από την προηγούμενη ημέρα και να πάρετε μαζί σας στην δουλειά με τα αγαπημένα σας λαχανικά, λίγο καλαμπόκι ή κρίθινα παξιμάδια. Οι λάτρεις των ζυμαρικών αποφύγετε τις ποσότητες καταναλώνοντάς τα μελαχανικά σε μορφή μακαρονοσαλάτας προσθέτοντας κασέρι και γαλοπούλα. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με το ρύζι, αν και καλό θα είναι να επιλέγετε ζυμαρικά ολικής άλεσης και καστανό ρύζι που θα σας δώσουν ενέργεια για πολύ περισσότερο χρόνο. Ας μην ξεχνάμε τα αβγά τα οποία μπορείτε να τα βράσετε και να κάνετε την δική σας σαλάτα του σεφ. Θυμηθείτε, μόνο να χρησιμοποιήσετε γιαούρτι και μουστάρδα αντί της παχυντικής μαγιονέζας, όπως επίσης και όταν επιστρέφετε κουρασμένοι στο σπίτι αντί να παραγγείλετε κάτι από έξω, σε λίγα λεπτά μπορείτε να έχετε μια πεντανόστιμη ομελέτα ή στραπατσάδα στην οποία μην ξεχάσετε να βάλετε ντομάτα, πιπεριές, μανιτάρια και λοιπά λαχανικά και να την ψήσετε σε tefal τηγάνι!



Τέλος μην υποτιμάτε τα ψητά λαχανικά τα οποία είναι τόσο πολλά και γευστικά αυτή την εποχή: ψητές μελιτζάνες, κολοκυθάκια, πιπεριές με πατάτα και τυριά χαμηλών λιπαρών! Εύκολα, γρήγορα και κυρίως γευστικότατα γεύματα που θα σας βοηθήσουν να κρατήσετε τη γραμμή σας, αλλά κυρίως θα σας γεμίσουν με ζωντάνια και ευεξία Δοκιμάστε τα και καλό καλοκαίρι! diatrofi loading…

