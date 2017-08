Αύγουστος 23rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συλλυπητήρια από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

«Σήμερα ξεπροβοδούμε την Κωνσταντίνα στον ουρανό» δήλωσε ο Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, στην εξόδιο ακολουθία της 52χρονης Εκπαιδευτικού Κωνσταντίνας Δελιβού, που έφυγε πρόωρα από κοντά μας.

Δεκάδες φίλοι, συνάδελφοι και συγγενείς, βρέθηκαν το πρωί της Τετάρτης (23-12) στον Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας Γρεβενών για το ύστατο χαίρε. Η ταφή πραγματοποιήθηκε στην Μηλιά Γρεβενών.

Ακούστε: http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/08/dabid-delivou-23-8-17.mp3

Αρχείο mp3



Συλλυπητήρια από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ο Διευθυντής και το προσωπικό της Δ/νσης Π.Ε. Γρεβενών συλλυπείται θερμά την οικογένεια της εκλιπούσας εκπ/κού μας Κωνσταντίνας Δεληβού . Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΗΤΣΙΑΛΟΣ

This entry was posted on Τετάρτη, Αύγουστος 23rd, 2017 at 14:41 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.