Αύγουστος 23rd, 2017 by Σταματίνα

Η Strategy Analytics δημοσίευσε τα αποτελέσματα της νέας της έρευνας για τα smartphones με τις καλύτερες πωλήσεις για το δεύτερο τρίμηνο του 2017. Την κυριαρχία έχουν τα iPhone 7 και iPhone 7 Plus, στην πρώτη και δεύτερη θέση.



Τα Samsung Galaxy S8 και Samsung Galaxy S8+ ακολουθούν στην τρίτη και τέταρτη θέση. Στην πέμπτη θέση με τα best-selling smartphones για την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου, είναι το Xiaomi Redmi 4A με 5.5 εκατ. παγκοσμίως. Το iPhone 7 πούλησε 16.9 εκατ. κομμάτια και πήρε 4.7% μερίδιο αγοράς. Tο iPhone 7 Plus πήρε το 4.2% της πίτας με 15.1 εκατ. Η Samsung, που ανακοίνωσε τα Galaxy S8 και Galaxy S8+ τον Μάρτιο και ξεκίνησε τις αποστολές τον Απρίλιο, κατάφερε να πουλήσει 10.2 εκατ. και 9 εκατ. κομμάτια, αντίστοιχα.



Το εξαιρετικά οικονομικό Xiaomi Redmi 4A με τιμή περίπου 100 ευρώ, έρχεται μετά τις ναυαρχίδες των Samsung και Apple. Συνολικά, πουλήθηκαν στο τρίμηνο 360 εκατ. smartphones. 1 κάθε 6 νέα smartphones, ανήκει στην λίστα με τα Top 5 best-sellers. techblog loading…

