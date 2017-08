Αύγουστος 23rd, 2017 by Σταματίνα

H ροή ειδήσεων (news feed) του Facebook πρόκειται σύντομα να αλλάξει, με δύο από τα πιο βασικά χαρακτηριστικά της να αποκτούν ένα νέο look. Όπως μεταδίδουν τα διεθνή μέσα, οι εικόνες προφίλ και το κουμπί του like θα αλλάξουν εμφάνιση μετά τον επανασχεδιασμό του site. Ειδικότερα, οι εικόνες προφίλ πρόκειται να γίνουν στρογγυλές από τετράγωνες, ενώ το κουμπί του like θα γίνει μεγαλύτερο, ώστε να πατιέται ευκολότερα. Επιπλέον, το διάσημο πλέον κουμπί με τον σηκωμένο αντίχειρα δεν θα είναι πλέον μαύρο, αλλά λευκό.



Άλλες αλλαγές του νέου σχεδιασμού είναι αναβαθμίσεις στον τρόπο σχολιασμού που θα επιτρέπουν σε κάποιον να διακρίνει ποιο εύκολα ποια σχόλια είναι άμεσες απαντήσεις στην αρχική ανάρτηση, πιο ευδιάκριτες γραμματοσειρές, αυξημένη αντίθεση χρωμάτων και γενικότερα εικονίδια που είναι μεγαλύτερα και ευκολότερα στο πάτημα.



Επίσης η προεπισκόπηση των συνδέσμων θα επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν περισσότερες λεπτομέρειες, προτού πατήσουν τελικά το link. Οι αλλαγές πρόκειται να εφαρμοστούν τόσο στον ιστότοπο όσο και στην εφαρμογή για κινητές συσκευές. Όσο για το σκοπό του «λίφτινγκ», αυτός – σύμφωνα με τους υπεύθυνους της πλατφόρμας – είναι η διευκόλυνση της αλληλεπίδρασης των χρηστών με τον ιστότοπο και την εφαρμογή, με απρόσκοπτο σχολιασμό και επικοινωνία. protothema loading…

