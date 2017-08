Αύγουστος 22nd, 2017 by Σταματίνα

Το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας θεωρείται ένα από τα καλύτερα του κόσμου. Βρίσκεται μέσα στην πρώτη δεκάδα στην παγκόσμια κατάταξη. Ωστόσο, οι αρχές της Φινλανδίας δεν επαναπαύονται σε αυτό και ετοιμάζονται για μια πραγματική επανάσταση στο εκπαιδευτικό σύστημα. Οι Φινλανδοί αξιωματούχοι θέλουν να καταργήσουν τα σχολικά μαθήματα από το πρόγραμμα σπουδών. Δεν θα υπάρχουν πια μαθήματα φυσικής, μαθηματικών, λογοτεχνίας, ιστορίας ή γεωγραφίας. Η επικεφαλής του Τμήματος Εκπαίδευσης στο Ελσίνκι, Marjo Kyllonen, εξήγησε τις αλλαγές: «Υπάρχουν σχολεία που διδάσκουν με τον παλιομαδίτικο τρόπο, ο οποίος ήταν αποτελεσματικός το 1900, αλλά σήμερα οι ανάγκες δεν είναι πια οι ίδιες και χρειαζόμαστε κάτι πιο κατάλληλο για τον 21ο αιώνα.» Αντί για μεμονωμένα μαθήματα, οι μαθητές θα διδάσκονται γεγονότα και φαινόμενα σε μια διεπιστημονική μορφή. Για παράδειγμα, ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος θα εξεταστεί από την σκοπιά της ιστορίας, της γεωγραφίας και των μαθηματικών.



Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές θα μπορούν να απορροφήσουν πολλές γνώσεις σχετικά με την αγγλική γλώσσα, την οικονομία και τις δεξιότητες επικοινωνίας. Αυτό το σύστημα θα εισαχθεί στις μεγαλύτερες τάξεις, ξεκινώντας με μαθητές από 16 ετών και πάνω. Η γενική ιδέα είναι, ότι οι μαθητές θα μπορούν να αποφασίσουν μόνοι τους ποιο θέμα ή φαινόμενο θέλουν να μελετήσουν, λαμβάνοντας υπόψιν τους τις φιλοδοξίες και τις δυνατότητές τους για το μέλλον. Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές δεν θα χρειάζεται να παρακολουθούν μαθήματα χημείας ή μαθηματικών, απορημένοι για το που θα τους χρησιμεύσει αυτό το μάθημα στην ζωή τους. Η παραδοσιακή μορφή επικοινωνίας καθηγητή- μαθητή πρόκειται επίσης να αλλάξει. Οι μαθητές δεν θα κάθονται πια στα πίσω θρανία, περιμένοντας να τους κάνει κάποια ερώτηση ο καθηγητής. Αντ’ αυτού θα συνεργάζονται σε μικρές ομάδες και θα συζητούν τα θέματα.



Το εκπαιδευτικό σύστημα της Φινλανδίας ενθαρρύνει την συνεργατική δουλειά και γι' αυτό ακριβώς οι αλλαγές θα επηρεάσουν την σχέση μαθητή- καθηγητή. Η σχολική μεταρρύθμιση θα απαιτεί συνεργασία μεταξύ του καθηγητή και των θεμάτων που θα εξετάζονται. Περίπου το 70% των εκπαιδευτικών στο Ελσίνκι έχουν ήδη αναλάβει προπαρασκευαστικές εργασίες, σύμφωνα με το νέο σύστημα παρουσίασης πληροφοριών και ως εκ τούτου θα πάρουν αύξηση μισθού. Οι αλλαγές αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2020.

