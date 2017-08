Αύγουστος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τη μεγάλη απώλεια του καρδιοχειρουργού Χρήστου Λόλα και της συζύγου του Κλώντια μετράει η Δυτική Μακεδονία, η χώρα και η επιστημονική κοινότητα.

Ο Χρήστος Λόλας υπηρέτησε τη δημόσια υγεία, δίνοντας στο εθνικό σύστημα υγείας την πρωτοπορία που του αξίζει, εγκαινιάζοντας το πρώτο πρόγραμμα καρδιακών μεταμοσχεύσεων στη χώρα. Υπήρξε ένας εξαιρετικός επιστήμονας, πανεπιστημιακός δάσκαλος, μα πάνω απ’ όλα άνθρωπος. Δίπλα του, σταθερό στήριγμα, η σύζυγός του Κλώντια, συνοδοιπόρος μέχρι την τελευταία στιγμή. Τα θερμά μου συλλυπητήρια στο γιό και στους οικείους τους. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης

