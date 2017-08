Αύγουστος 22nd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πλούσιο είναι και το φετινό συναυλιακό πρόγραμμα της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ) με πολύ γνωστά ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής θα γεμίσουν τις νύχτες της Έκθεσης με ψυχαγωγία και διασκέδαση. Κάθε βράδυ, από 10 έως 17 Σεπτεμβρίου, στις 21:30, στη μουσική σκηνή κάτω από το Τόξο της ΔΕΘ, τα Music Events προσκαλούν τους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες της έκθεσης σε μία μεγάλη γιορτή. Την αυλαία ανοίγει στις 10 Σεπτεμβρίου ο Γιώργος Μαζωνάκης, τη «σκυτάλη» παίρνουν, στις 11 Σεπτεμβρίου, οι αδελφοί Τσαχουρίδη, σε μία ιδιαίτερη μουσική συνάντηση με τους αδελφούς Στρατάκη, στη διάρκεια της οποίας θα τιμηθεί από τη ΔΕΘ-Helexpo ο τροβαδούρος της Κρήτης, Βασίλης Σκουλάς.

Την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου, στη σκηνή ανεβαίνει ο Σταμάτης Γονίδης μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο, ενώ στις 13 η βραδιά ανήκει στους Γιώργο Νταλάρα και Λαυρέντη Μαχαιρίτσα. Στις 14 Σεπτεμβρίου, οι επισκέπτες της ΔΕΘ θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα αφιέρωμα στον Χρήστο Νικολόπουλο, ο οποίος θα μοιραστεί τη σκηνή με την Πίτσα Παπαδοπούλου και τον Στέλιο Διονυσίου. Τον τόνο στα Music Events δίνουν την Παρασκευή, 15 Σεπτεμβρίου, η Τάμτα, οι Μέλισσες και οι Playmen. Το πάρτυ της ΔΕΘ και του MAD θα πραγματοποιηθεί στις 16 Σεπτεμβρίου και στο πλαίσιό του το MAD Color Youth έρχεται στην 82η ΔΕΘ εξοπλισμένο με εκατοντάδες λίτρα ΝΕΟΝ χρώμα και UV Lights για να προσφέρει μία διαφορετική οπτικοακουστική εμπειρία μαζί με γνωστούς Rappers και DJs της Ελλάδας. Το συναυλιακό πρόγραμμα ολοκληρώνεται την Κυριακή, 17 του μηνός, με τον Σάκη Ρουβά σε μια συναυλία αφιερωμένη στους Εθελοντές Δότες Μυελού των Οστών, που αποτελεί τον «καρπό» της συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΘ-Helexpo και της Τράπεζας Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ». Τις συναυλίες τις παρακολουθούν όλοι μόνο με το εισιτήριο της 82ης ΔΕΘ, η οποία ανοίγει τις πύλες της στις 9 Σεπτεμβρίου.

This entry was posted on Τρίτη, Αύγουστος 22nd, 2017 at 09:37 and is filed under ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΜΟΥΣΙΚΗ -ΤΑΙΝΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.